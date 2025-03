Hay que ser exigentes con las autoridades y localicen a los responsables del rancho en Teuchitlán, dice Monreal

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se manifestó por el que se exija a las autoridades, del orden de gobierno que sea, que localicen a los responsables del caso del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco

El líder parlamentario enfatizó que no se puede permitir ni la complicidad, ni la omisión, ni la inactividad de las autoridades en aquel estado de Jalisco. No puede aceptarse en los niveles que le resulte. No hay excepción. La impunidad no reconoce niveles. Tiene que deslindarse responsabilidades para quien resulte responsable.

“Es una etapa en la que tenemos que ser muy exigentes para que se sancione y se dé con el paradero de los criminales, de los presuntos responsables de esta tragedia, quienes sean. El crimen organizado, sus cómplices. Todo tiene que ser sancionado”, demandó el exgobernador de Zacatecas.

El legislador federal destacó también las respuestas que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum para intentar frenar la desaparición de personas, además de reforzar los mecanismos legales que existen en torno a este tema.

“La Presidenta ha actuado con corrección y sensibilidad, y estamos tratando de ser también partícipes de la exigencia de justicia al modificar las leyes de las iniciativas que surjan, estas leyes que surjan de las iniciativas que nos envíe la Presidenta” expresó Monreal.