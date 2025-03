La reforma a la Ley del ISSSTE se retira “por falta de información”

Presidenta Claudia Sheinbaum

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, señala que hubo falta de información sobre la reforma a la Ley del ISSSTE que fue retirada el día de ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum y que en ella se perderán beneficios que ahora serán establecidos por decretos presidenciales.

Las acciones que serán retomadas son un programa para condonar o reducir deudas al FOVISSSTE, congelar la edad de jubilación, realización de foros con los maestros escuela por escuela para construir una nueva propuesta educativa, y la mejora de mecanismos de vivienda social.

El titular de la SEP afirmó que la iniciativa de reforma de Ley del ISSSTE fue retirada “para que no haya malas interpretaciones, para que no se planteen cosas que en realidad no contenía la iniciativa”.

La Presidenta aclaró que el retiro de la reforma presentada el 7 de febrero se dio debido a que se pensó que a través de ésta se iba a quitar un porcentaje en cuotas de salud a los maestros para fortalecer al ISSSTE, recalcó que se seguirá trabajando en los beneficios para los trabajadores de la educación atendiendo a sus solicitudes.

Confirmó que continúan las pláticas para con los maestros y la SNTE para poder escuchar la peticiones de los docentes, que no habrá una nueva propuesta de reforma hasta que se avance en el diálogo y que no habrá represión en las movilizaciones de los maestros por parte del gobierno.