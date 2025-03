Médicos cubanos, ocupan plazas que no interesan a los galenos mexicanos

Conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los médicos cubanos que laboran en el país, ocupan plazas que por años no fueron del interés de los galenos mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que los médicos cubanos que laboran en el país, llegaron al país a ocupar las plazas que por diversas razones no eran del interés de los médicos mexicanos, al tiempo de cubrir el déficit de especialistas que se tenía.

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria puntualizó que se lleva un registro en donde los galenos de la isla caribeña están perfectamente identificados, dónde están, qué hacen.

Aclaró que no hay suficientes médicos especialistas en México, porque durante años, en todo el periodo neoliberal cerraron la posibilidad de que hubiera médicos especialistas y es hasta el 2019-2020 que el ex presidente López Obrador duplicó la formación de médicos especialistas, bajo el argumento de que debía cerrarse el ingreso para que fueran médicos de excelencia “y cometieron una barbaridad, por eso no hay suficientes médicos especialistas en México y ahora sí está revirtiendo gracias esta medida que se tomó hace algunos años”.

Al respecto, resaltó que el propio director del IMSS, Zoé Robledo le había comentado que el instituto tuvo una selección de más de 9,000 médicos especialistas “que no se hubieran podido contratar si no hubiera sido por este impulso que se le dio al incremento de la matrícula para médicos especialistas”, enfatizó.

“Es importante que la gente lo sepa: los médicos cubanos no sustituyen a un médico mexicano” y refirió que la contratación de estos médicos cubanos se hizo para especialidades en ciertos lugares, “en donde por más que se abren las convocatorias no hay médicos mexicanos que quieran ir a estos lugares, muchos de ellos están en los lugares más apartados, y eso lo hacen por decisión voluntaria”.

Asimismo, confirmó que se tiene un seguimiento por parte de la Secretaría de Salud que todo de los médicos: nombre, dónde están, horarios, así como por el Instituto Nacional de Migración (INM), porque, son médicos que vienen con una visa especial.

En cuanto a la atención a la población, sobre todo en aquellos lugares remotos en donde históricamente la gente no había contado con servicios médicos, en especial de especialistas, la Presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que, ella misma ha podido observar, en su recorrido por el país, la atención que brindan en centros de salud, “me ha tocado ver la participación (de estos médicos cubanos), cómo están trabajando, y el agradecimiento de la gente de su participación para poder cubrir alguna especialidad”.