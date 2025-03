“Revienta” Morena sesión en Senado; oposición exigía grupo interdisciplinario que investigue rancho de exterminio

Al grito de "narco gobierno, narcogobierno", la oposición sube a la tribuna luego que Morena "reventó" la sesión al abandonar el salón de Plenos del Senado

El caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco donde se hallaron cientos de artículos y prendas presuntamente de personas desaparecidas de nuevo provocó un choque en el Senado entre la oposición y Morena , luego de que la bancada mayoritaria “reventara” la sesión al abandonar el pleno cuando el PAN exigía la creación de un grupo interdisciplinario independiente que investigue a fondo esa tragedia.

No bien terminaba de presentar su punto de acuerdo el senador del PAN, Marko Cortés para solicitar la participación de un Grupo Interdisciplinario independiente que coadyuve en la investigación del caso Teuchitlán, cuando los senadores de Morena, PT y Partido Verde, abandonaron el salón de plenos por órdenes de Adán Augusto López—según acusó el panista--con lo cual rompieron el quórum y se citó para otra sesión la próxima semana.

“Salieron corriendo como cobardes los integrantes de la mayoría (…) cuándo se había visto que la mayoría saliera corriendo de una sesión para no enfrentar un problema que hoy tiene, literalmente, desangrado al país?”, fustigó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

Ello provocó la molestia de la oposición quienes al grito de “¡ narco gobierno, narco gobierno!” se subieron a la tribuna panistas y priistas.

“Es una falta de respeto de andar quitando el audio, de querer aplicar su mayoría teniendo la presidencia de la mesa directiva, no queremos escalar para que se nos escuche, pero ¿quieren que haya una escalada y que nosotros tengamos una posición de mayor fuerza? , la vamos a tener y nos vamos a hacer escuchar y lo va a hacer el PRI y demostrar que este es un gobierno autoritario que no escucha y no quiere aceptar propuestas de la oposición”, advirtió el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Panistas y priistas acusaron que Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, pidió a los senadores de su partido y del Trabajo y Verde Ecologista que abandonaron el Salón de Sesiones.

Cortés Mendoza afirmó que “Morena y su régimen no quieren que se sepa la verdad. Está claro que el régimen y los gobiernos están involucrados porque ya sabían desde hace seis meses lo que ahí pasó y se quedaron callados, eso los hace cómplices del exterminio, de los campos de entrenamiento, de los criminales”.

La senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, pidió a la presidenta Imelda Castro, rectificar el quórum.

Después de la votación, sólo había 25 senadores presentes en el pleno, por lo que finalizó la sesión.

Acto seguido, las y los senadores del PAN y PRI tomaron la tribuna para criticar la conducción autoritaria de la Mesa Directiva, y gritar consignas en contra del gobierno.

Después, le cerraron el micrófono a Manuel Añorve, coordinador del PRI, mientras hacia uso de la tribuna.

En conferencia de prensa, Alejandro Moreno, presidente del PRI, anticipó que ante el autoritarismo de Morena, la oposición radicalizará su posición, y de ser el caso “reventará” las sesiones que sean necesarias para ser escuchados y que no les vuelvan a apagar el micrófono.

"Es una falta de respeto estar quitando el audio y de querer aplicar su mayoría teniendo la presidencia de la Mesa Directiva, no. Porque no queremos escalar para que se nos escuche. ¿Quieren que haya una escalada y que nosotros tengamos una posición de mayor fuerza?

“La vamos a tener y nos vamos a hacer escuchar y lo va a hacer el grupo parlamentario del PRI, y va a demostrar que este es un gobierno autoritario, que no escucha, y que no quiere aceptar nada, ni propuestas, ni debate por parte de la oposición”, advirtió.