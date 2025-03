Diputadas dicen ‘yo sí te creo’, y van contra “inocencia” de Cuauhtémoc Blanco; “podremos marcar la diferencia en el pleno”

Cuauhtémoc Blanco debe enfrentar al Ministerio Público por el presunto abuso sexual contra su media hermana cuando aún era gobernador de Morelos. “Yo sí te creo” debe ser la posición en la Cámara de Diputados, demandaron legisladoras de todos los partidos que integran la Comisión de Igualdad de Género, y advirtieron que son 251 legisladoras contra 250 hombres y pueden marcar la diferencia de votos cuando el dictamen que no ve elementos para que se admita el proceso desafuero contra el legislador de Morena sea sometido a discusión en el pleno camaral,

Durante la reunión extraordinaria de este grupo de trabajo, realizado este viernes de manera remota, la diputada morenista por Puebla, Julieta Vences, señaló que las legisladoras no están para defender a ningún hombre, a ningún diputado, de ningún partido, sino para ser congruentes con las mujeres.

“Que no se use este caso para golpetear a partidos políticos. Debemos exigir que quienes cometen abusos contra mujeres enfrenten la justicia. Debemos ser más contundentes, y no permitir que la impunidad en este caso (de presunto abuso sexual) llegue a la Cámara de Diputados. No estamos aquí para defender a violentadores”, dijo Vences.

La presidenta de la Comisión de Igualdad, Anais Miriam Burgos Hernández, enfatizó que las 251 diputadas de la LXVI Legislatura no deben dejar pasar la frase “Yo sí te creo”, y se pronunció en contra de que se partidicen las acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco. Debemos tener claridad en lo que buscamos, justicia para las mujeres. Debemos exhortar a esta la Comisión Instructora a reflexionar en su posición.

“Como mujer que he sido víctima de violencia, les debemos creer a las mujeres.Yo sí les creo a las mujeres que han manifestado algún tipo de violencia. Nosotras no somos las que vamos a juzgar al diputado (Cuauhtémoc Blanco), y si no hay nada en su contra podrá regresar a esta Cámara de Diputados”, dijo Burgos Hernández.