Clausuran cuatro gasolineras e inmovilizan 41 instrumentos de medición en Chiapas

Gas Clausura de gasolineras. (Especial)

Brigadas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizaron un operativo interinstitucional en gasolineras en Chiapas, donde inmovilizaron 41 instrumentos de medición y se realizó la clausura de cuatro estaciones de servicio.

Esto con el objetivo de seguir vigilando que las estaciones de servicio cumplan con la normatividad ambiental, operen con seguridad industrial, que sus instrumentos de medición cumplan con lo establecido en las Normas Oficiales.

Las autoridades visitaron seis estaciones de servicio en Chiapas, de las cuales cuatro se localizan en Tuxtla Gutiérrez y dos en San Cristóbal de las Casas.

La estación de servicio Gasolinería Gamboa, situada en Libramiento Norte Poniente No. 245, en Tuxtla Gutiérrez, fue la única a la que no se le pudo realizar una verificación al encontrarse fuera de operaciones, sin embargo, las autoridades de la ASEA impusieron una medida de urgente aplicación para que presenten el documento original de la autorización local emitida por la entonces Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya que sólo contaban con una copia simple, por lo que se dio vista para iniciar el procedimiento de revocación del permiso.

En la gasolinera ubicada en avenida Central Oriente No. 1390, en Tuxtla Gutiérrez, se procedió a inmovilizar un instrumento de medición por vender 935 mililitros en vez de un litro completo, debido a ello se realizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por dar 65 mililitros menos.

Al proveedor Gasolina y Lubricantes Paso Limón, con dirección en Libramiento Norte Oriente No. 2830, Tuxtla Gutiérrez, se le inmovilizaron cinco instrumentos al no coincidir los registros electrónicos y por no cortar el suministro de gasolina después retirar la manguera del tanque del vehículo en un tiempo menor a 80 segundos.

Sumado a ello, se puso una medida de seguridad consistente en la clausura temporal total de la estación de servicio. El cuarto punto en Tuxtla Gutiérrez fue en Libramiento Sur Poniente No. 1570, en la estación de servicio con razón social Gasolinera Las María Correctos, se inmovilizaron nueve instrumentos por no coincidir los registros electrónicos y los responsables de la instalación presentaron una autorización de operación local sin vigencia, lo que derivó en la imposición de una clausura temporal total.

En cuanto a las dos estaciones ubicadas en San Cristóbal de las Casas, la primera en Calzada de La Quinta No. 227, se inmovilizaron 12 instrumentos por no dar litros completos, no cortar el suministro de gasolina después retirar la manguera del tanque del automóvil y no mostrar la información en pantalla en caso de quedarse sin luz; y se impuso una clausura temporal total porque se exhibió una copia certificada de autorización estatal con vigencia de un año para la construcción e inicio de operaciones, la cual ya caducó.

Y la segunda, localizada en Diagonal Ramón Larrainzar 93, San Ramón, donde después de la verificación se inmovilizaron 14 instrumentos por no coincidir los registros electrónicos y por no cortar el suministro de gasolina después retirar la manguera del tanque del automóvil; y la ASEA impuso una clausura temporal total debido a la capacidad del tanque de gasolina Magna, ya que este es mayor al autorizado por la institución.