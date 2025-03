Diputadas, primer paso contra Cuauhtémoc Blanco; logran que se discuta en el pleno rechazo a desafuero

A petición de las diputadas de todos los partidos políticos, el pleno de la Cámara baja discutirá este martes el dictamen por el que la Sección Instructora desechó la solicitud de la Fiscalía General de Justicia de Morelos de iniciar un proceso de desafuero contra el legislador morenista y exgobernador de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por presunto abuso sexual contra su media hermana, informó Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de MC.

La legisladora por Yucatán detalló que durante la reunión de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, que preside Ricardo Monreal, se expuso la urgencia de discutir en el pleno el tema de Blanco Bravo, porque “hay una presunta víctima de abuso sexual”.

“Se va a discutir mañana el dictamen de la Subcomisión de Examen previo. Expresará el presidente de la subcomisión cuál es el dictamen, y ahí participaremos en diferentes rondas, dos rondas o las que sean necesarias”, dijo la exgobernadora de Yucatán.

La legisladora emecista dejó en claro que fue a petición de su grupo parlamentario, de ella misma, que el tema de la necesidad del debate se expuso ante la Jucopo para ser abordado en el pleno camaral.

“Quiero pedirle a las mujeres, de cualquier partido, hay una presunta víctima, que eso es lo más importante, y también puede haber un presunto victimario o no. Nosotros no estamos juzgando al diputado Cuauhtémoc Blanco, lo que estamos pidiendo es que se pueda generar la investigación en condiciones iguales que cualquier persona que pudiera cometer un delito, y que sea la Fiscalía la que pueda determinar si es culpable o no. Es lo que estamos pidiendo”, precisó Ortega Martínez.