Se tiene que conocer la verdad de lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre

Conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que se debe conocer toda la verdad de lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre, por lo que se pronunció que la FGR ya atraiga el caso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que se debe conocer la verdad de lo que ocurrió en el rancho Izaguirre, en el poblado de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, al tiempo de que urgió a la Fiscalía General de la República (FGR), a que atraiga el caso.

“Aquí nadie va a ocultar nada. La verdad, tanto la que viene de la persona detenida (El Lastra), como del trabajo que tiene que realizar la Fiscalía General de la República (FGR), y si hay autoridades involucradas que se haga la investigación a fondo.

En la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria reconoció que hasta este momento, la fiscalía del estado de Jalisco, continúa con la custodia del rancho Izaguirre.

Ante ello, insistió en la conveniencia de que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero atraiga el caso y se inicien las investigaciones correspondientes, del sitio, en donde señaló, se han encontrado indicios de que era un campo de entrenamiento y no de exterminio, como se difundió en algunos medios de comunicación.

Hasta ahora, precisó, quién sigue teniendo el control de ese predio, el rancho Izaguirre, es la Fiscalía Estatal de Jalisco, por eso es importante que la FGR ya tome desde mi perspectiva la investigación profunda del caso.

Acompañada en la conferencia mañanera por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, la jefa del Ejecutivo Federal garantizó que “se conocerá toda la verdad, no la verdad construida por alguien, sino la verdad”.

En este contexto, incluso, pidió al secretario Garcia Harfuch, repetir lo que el funcionario ya había dado a conocer minutos antes durante su intervención, en el sentido de que se encontraron elementos para presumir que el lugar era utilizado como un campo de adiestramiento para sumar adeptos del Cártel Jalisco Nueva Generación, y puntualizó que hasta el momento no se habían encontrado indicios para determinar si hay o no restos humanos en ese predio.

“Todas las y los mexicanos tenemos que tener la certeza de ese lugar y tiene que salir la verdad, porque no solo es un asunto de quien usa todo esto para fabricar verdades, sino que el pueblo de México tiene que saber la verdad de qué hay en ese rancho”, al tiempo que recordó que fue el propio fiscal Gertz Manero, quien en la conferencia que ofreció la semana pasada, había reconocido que hasta ahora ha habido muchos problemas con esa investigación, por lo que, reiteró nuevamente, se necesita que la FGR tome el control del predio y haga las investigaciones correspondientes.

“Sobre el tema del rancho queremos que inicie esta búsqueda, porque no sabemos qué hizo la fiscalía estatal. No pueden quedarse las cosas así con la información que ha dado la fiscalía estatal”.

En este sentido, y respecto a la detención de José Gregorio Lastra Armida, alias “El Lastra”, información que dio a conocer el propio García Harfuch durante la conferencia mañanera, y quien era el principal reclutador para dicho rancho por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que se trata de una captura “muy relevante y es parte de una investigación que ya se estaba haciendo”.

La mandataria Federal enfatizó que su administración está haciendo el trabajo que le corresponde, y muestra de ello, abundó, es que están disminuyendo los homicidios en el país, siempre en coordinación del gabinete de seguridad y las secretarias que lo integran, “y ahora, esperamos que con un nuevo Poder Judicial, haya más justicia, para dar certeza a los familiares, para que se haga justicia y también al pueblo de México”.

Cuestionada respecto a si hay o no restos humanos en el lugar, la presidenta reconoció no tener información al respecto, aunque, señaló, ya será la propia FGR la que va a determinar si hay restos humanos o no, aunque, insistió “nosotros no lo tenemos confirmado”.