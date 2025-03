Desafuero de Cuauhtémoc Blanco polariza opiniones en Morena; oposición exige justicia

Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco, diputado, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que se somete a discusión el dictamen de desafuero por su presunto delito de violencia sexual. (Mario Jasso)

El proceso de desafuero del ex gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco polarizó las posturas al interior de Morena donde la presidenta de la comisión de Equidad de Género, Malú Mícher, pidió al diputado federal separarse del cargo pero el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña lo defendió y se manifestó en contra de que se le retire el fuero con el argumento de que desconfían del poder judicial en esa entidad.

“No, no, no, el fuero es una protección constitucional muy importante y si se quiere discutir y rediseñar el tema, se puede hacer, pero yo no estoy de acuerdo en esa posición.(retirarlo)”, expresó

Noroña recalcó su desconfianza en el ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona y consideró que el expediente en contra de Cuauhtémoc Blanco no fue integrado de buena fe sino en un afán de golpeteo político.

“No creo que su expediente sea de buena fe o entrar al fondo, yo no confío en ese hombre”, aseveró

El morenista justificó su rechazo a que se le retire el fuero al exgobernador de Morelos porque no confía en el Poder Judicial de esa entidad.

Contrario a ello, la presidenta de la comisión de equidad de género del senado, Malú Mícher pidió a Cuauhtémoc Blanco que tenga un poco de ética en este asunto y solicite licencia para enfrentar la justicia y en caso de que no sea culpable regrese a su curul como diputado.

“El diputado Cuauhtémoc Blanco debe solicitar su licencia”, demandó

“Tenemos que defender el derecho de las mujeres a creerles, a que estamos diciendo verdad, si estamos mintiendo también que se demuestre, pero las mujeres no nos levantamos todos los días inventando una serie de situaciones”, aseveró la morenista

En tanto, la bancada del PAN, respaldo a sus diputadas y diputados y exigió que la Sección Instructora no le dé carpetazo a este caso, ya que se debe escuchar a las víctimas, en este caso la esposa y media hermana del exfutbolista, que lo acusan de violencia sexual.

La secretaria general del PAN, Michelle González y Mayuli Latifa Martínez consideraron que este caso pondrá a prueba al gobierno de Morena, porque “no llegamos todas cuando se protege a quienes violentan a las mujeres”, pero además exigieron que la presidenta Sheinbaum y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández se pronuncien claramente sobre este caso y apoyen a las víctimas y a las mujeres, en lugar de estar haciendo discursos feministas sin sustento.