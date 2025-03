El Gran Danés: La novela que encontró a Corina Bistritsky

Corina Bistritsky, autora de El Gran Danés publicado por Almadía, relató en entrevista sobre su proceso creativo, su relación con la escritura y cómo su historia personal se entrelaza con su novela.

La novela El Gran Danés es, en palabras de la autora, una exploración. “La novela explora la búsqueda de identidad de una mujer de 30 años, que intenta no evadirse con distracciones como el celular y enfrenta su tristeza sin escapismos", comentó.

Corina B (Cortesía)

Desde pequeña, Corina estuvo rodeada de libros en su casa. Aunque toda su familia se dedicó a la medicina, ella nunca consideró seguir ese camino. "Toda mi familia son médicos, yo me interesé más por el arte, aunque siento actriz frustrada“. Sin embargo, a pesar de su pasión por la actuación, el teatro, las artes visuales y la escritura, surgió en ella el interés por la mente humana tras un suceso familiar en que decidió estudiar psicología.

La literatura ha sido una constante en su vida. “Crecí leyendo cómics y tiras gráficas. Empecé a escribir desde chiquita para divertirme y me ponía muy contenta escribir. Cuando uno es niño siempre escribe y dibuja, y yo nunca lo dejé“. Lo que empezó como un ejercicio catártico se convirtió en un hábito que fue puliendo en talleres de escritura, hasta que un día, sin planearlo, nació El Gran Danés.

Libro "El Gran Danés" (Cortesía)

“Yo en mi momento de hacer, de crear, soy muy de escuchar mi cuerpo, mi intuición. Usar mi cuerpo como una brújula", explica. Así fue como en 2017 surgió la primera línea de la novela, basada en el vínculo de la narradora con un perro Gran Danés. "La vida se empezó a entrecruzar con lo que yo estaba escribiendo y viviendo“.

Sobre la estructura de la novela, menciona que inicialmente tenía una línea clara, pero luego decidió incorporar otra forma de escritura más introspectiva, incluyendo la figura de su abuela. "Escribir es un proceso que requiere mucha paciencia, mucha entrega. Aunque no estés escribiendo, estás escribiendo". El mayor desafío para ella fue la escritura misma: "Empezar algo, sostenerlo y terminarlo“.

El personaje del Gran Danés llegó de manera intuitiva. “Se me armó en la cabeza un perro Gran Danés con una chica medio desvalida. Se me vino esta imagen mientras escuchaba la canción ‘Mi poni y yo’ de Lola Arias", mencionó tras relatar que esta canción habla sobre una chica que, cuando su novio la deja, ella se compra un poni. "Pensé en algún animal similar a un poni. Un Gran Danés me pareció perfecto“. Su amor por los perros y la idea de una relación simbiótica entre el animal y la protagonista fueron claves para la historia.

Publicar la novela no era su intención inicial. "Uno no escribe para publicar“, dice, aunque eventualmente decidió compartirla. “Estuve unos años sin mandarla, sin mostrarla, porque cuando tengo expectativas, me pongo mucho en eso”. En una exposición, conoció a Verónica Gerber, quien se interesó en su trabajo y la apoyó para que su novela llegara a Almadía. "Encontré en México una red muy generosa“.

La presentación de El Gran Danés fue un momento emotivo para ella. "Fue mucha gente, fue muy emocionante para mí. Volver y encontrarme con la librería llena de gente que quería estar conmigo fue maravilloso".

Actualmente, Corina sigue compartiendo su trabajo y presentará su libro en la Feria del Libro y la Rosa, así como en Oaxaca. Además, tendrá una exposición en mayo en Banda Municipal.

