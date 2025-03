“Esto no va ni a la mitad del tiempo reglamentario”, PAN a Cuauhtémoc Blanco tras librar desafuero

Cuauhtémoc Blanco en la tribuna de San Lázaro arropado por las diputadas de Morena (Especial)

La dirigencia nacional del PAN advirtió a Cuauhtémoc Blanco que esto “aún no termina” luego de que el diputado de Morena libró de momento su desafuero para enfrentar las acusaciones por supuesta violación que le hizo su media hermana y recalcó que hay otras vías para proceder contra el ex futbolista sin contar que el fuero se le termina en dos años y el delito que se le atribuye no prescribe.

“Cuauhtémoc Blanco en esta no tiene ni tendrá la última palabra. Esto todavía no termina. Este partido, para que lo entienda Cuauhtémoc Blanco no va ni a la mitad del tiempo reglamentario”, advirtió, ó Germán Martínez, secretario de la sección instructora de la Cámara de Diputados al recurrir a una analogía futbolera.

La vicecoordinadora del blanquiazul en San Lázaro, Nohemi Luna, reclamó que este caso “es prueba de que no llegamos todas”.

“Pasamos del ‘yo si te creo’ al ‘yo si te ignoro’ en el mismo mes, en el marco del día internacional de la mujer. La manada seguirá protegiendo a uno de los suyos… gritaron: no estás solo en medio de una realidad donde 11 mujeres son asesinadas al día”, señaló.

Desde su sede nacional, los panistas advirtieron a Blanco que continuará su lucha para que enfrente a la justicia ante las acusaciones de presunta violación que hizo su media hermana, Nidia Fabiola.

El secretario de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, no pudo convencer a sus compañeros de partido de llevar a un presunto agresor a una correcta investigación.

“No pudo llevar a un agresor, a un presunto agresor, a una investigación clara, profesional, exhaustiva, diligente, a la que estábamos autorizados en la Sección Instructora”, señaló.

Martínez Cázares denunció que es un acto bochornoso en donde ganaron los agresores y no ganaron los derechos de las mujeres. Lamentó que, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las mujeres a que presenten las denuncias de sus agresores siempre y cuando acrediten las pruebas.

El legislador panista advirtió que el PAN no soltará el tema para garantizar justicia a la víctima.

La diputada Noemí Luna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, denunció que Morena y sus aliados han convertido el discurso de defensa de las mujeres en una simulación, protegiendo a Cuauhtémoc Blanco en lugar de permitir que sea investigado por la justicia.

Señaló que el mensaje enviado desde el Congreso es devastador: la impunidad pesa más que la justicia.

“Lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, es otra vez un episodio muy indignante y lamentable, en marzo, en el mes que las mujeres salimos un 8 a decir: yo sí te creo. Ahora resulta, que pasamos del yo sí te creo, al yo sí te ignoro.”