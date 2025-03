Juez otorga 90 días para dedicir si se solicitará pena de muerte contra Caro Quintero

Rafael caro Quintero, antes de ser extraditado a Estados Unidos el pasado 27 de febrero (Archiv)

Un juez otorgó 90 días para decidir si se solicitará la pena de muerte en contra del exlíder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, tras su primera audiencia en la Corte Federal de Brooklin, Nueva York, Estados Unidos.

Quintero compareció ante el juez Frederic Block. Al criminal se le asignó una nueva abogada de oficio, Elizabeth Macedonio, quien tiene experiencia en litigios donde las autoridades quieren aplicar pena de muerte a los imputados.

En la audiencia, el juez Block cuestionó si la pena de muerte está en juego o no, a lo que la fiscal Saritha Komatireddy respondió que es una posibilidad, pero que la decisión no se ha tomado; por lo tanto, se determinó el lapso de 90 días para que la Fiscalía confirme si se solicitará ese castigo contra el Narco de Narcos.

Sin embargo, el pasado 28 dde febrero, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, mencionó que el Departamento de Estado de Estados Unidos no puede decidir la aplicación de la pena de muerte a los 29 narcotraficantes entregados a la justicia americana, ya que mantienen un acuerdo internacional de que un castigo que no existe en México, no puede ser ejecutado en todas las naciones donde se tiene un convenio.

“Las penas de sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces, nosotros tenemos un acuerdo muy claro, en el sentido de que una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción, debe de ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, dijo.

Envío de narcos a EU

El 27 de febrero, fueron trasladados a Estados Unidos de América, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40”, Omar Treviño Morales, el “Z42”, hermanos líderes de “Los Zetas”, además de Antonio Oseguera Cervantes, hermano del ‘El Mencho’, dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación​, así como 25 narcotraficantes más de alto perfil del “Cártel del Golfo”, “La Familia Michoacana” y “Beltrán - Leyva”, que se encontraban recluidos en distintos penales de México.

Los 29 criminales fueron requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas.

Caro Quintero, el “Narco de Narcos”

Caro Quintero “El Narco de Narcos” es el fundador del “Cártel de Guadalajara” y considerado el mayor productor de marihuana en los años 80. A Quintero se le imputa el crimen del asesinato de Enrique Camarena Salazar “Kiki Camerena”, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) en el año 1985, a quien mantuvo secuestrado durante casi un mes.

Caro Quintero inició su carrera en el narcotráfico en la siembra de marihuana. El narcotraficante originario de Sinaloa y sobrino del narcotraficante Lamberto Quintero y primo de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

En sus primeros años de actividad criminal, en 1984, autoridades catearon su rancho nombrado “El Búfalo”, localizado en Allende, Chihuahua. El Ejército halló que en el área de los sembradíos, alrededor de tres mil trabajadores realizaban la cosecha, siembra y embalaje de marihuana; asimismo, en las bodegas se encontraban alrededor de 10 mil toneladas de esa droga.

Uno de los dirigentes de ese operativo fue el agente de la DEA Kiki Camarena, a quien un año después, Quintero secuestró en el consulado de Guadalajara. Durante 30 días, el capo lo torturó y después abandonó sus restos en Michoacán.

Para ocultarse tras el asesinato, Caro Quintero se trasladó a Costa Rica y posteriormente, enviado al Penal de Puente Grande en Jalisco, donde fue sentenciado a 40 años de cárcel, aunque únicamente permaneció 28 años privado de su libertad, debido a que a través de un amparo, una jueza consideró que existieron irregularidades en el proceso de detención, ya que aparentemente tenía que ser encarcelado a través de un juzgado estatal.

Sin embargo, en el 2013, cuando abandonó la cárcel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y llamó a que se emitiera otra orden de aprehensión. Tras su nueva búsqueda, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) lo calificó como uno de los más buscados y ofreció una recompensa de 20 millones de dólares a quien aportara información que ayudara a su localización.

Fue hasta el 2022 que el narcotraficante fue aprehendido en el municipio de San Simón, Sinaloa, y encarcelado en el Penal del Altiplano, en el Estado de México.

Durante su estancia en el penal, Caro Quintero no se habría alejado del negocio del narcotráfico, inclusive habría concretado alianzas con otros grupos criminales para golpear al “Cártel de Sinaloa”, específicamente golpear a “Los Chapitos“.