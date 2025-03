Media hermana de Cuauhtémoc Blanco no cede; seguirá la lucha legal

Pese a que la Cámara de Diputados desechó por mayoría la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, legislador federal de Morena, la investigación en su contra por presunto intento de violación seguirá adelante.

Así lo afirmó el abogado Rodrigo Dorantes Salgado, representante legal de Nidia Fabiola Blanco, quien acusa al exgobernador de Morelos de agresión sexual en grado de tentativa.

“Seguiremos integrando la carpeta y coadyuvando con la Fiscalía de Morelos para que nuevamente realicen la solicitud a la Sección Instructora. El hecho de que el Congreso haya votado en contra del desafuero no impide que se siga investigando.

Indignada por el “show” político

Eso es independiente”, declaró el abogado al diario El Universal. Añadió que su clienta no está sorprendida por la decisión del pleno, pero sí indignada por lo que calificó como un “show” político para proteger al diputado.

Dorantes también señaló que el caso no se limita a esta acusación, y mencionó otros señalamientos que pesan sobre Blanco: “Ya vimos lo que pasó con su esposa, lo que salió recientemente mencionado por un sentenciado, e incluso las investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción, con auditorías que hablan de ciertas cantidades que debe aclarar”.

El pasado martes, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó el desafuero con 291 votos a favor de desecharlo, 158 en contra y 12 abstenciones. Aunque 25 legisladores de Morena votaron contra la decisión, entre ellos Olga Sánchez Cordero, Xóchitl Zagal Ramírez y María Teresa Ealy Díaz, fue determinante el voto a favor del PRI en bloque, lo que despertó críticas y especulaciones sobre una posible alianza entre ambas fuerzas políticas.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente cualquier pacto con el tricolor. “Imagínense con Alito, no, no, no”, dijo en referencia al dirigente priista Alejandro Moreno, al tiempo que aclaró que coincidencias legislativas no equivalen a alianzas políticas.

En paralelo, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, lamentó que la discusión pública se haya centrado en la figura del legislador y no en la denuncia de la víctima. Desde su cuenta en X, instó a las fiscalías a integrar correctamente las carpetas de investigación, y acusó al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrir feminicidios y entorpecer procesos relacionados con violencia de género.

A raíz de esta controversia, la organización Sociedad Civil México convocó a una movilización ciudadana el próximo sábado 29 de marzo a las 11:00 horas, en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en la Ciudad de México. La protesta busca denunciar la impunidad en casos de violencia sexual y se articula bajo el lema “No llegamos todas”, en alusión a una frase recurrente de la presidenta Sheinbaum.

Finalmente, la mandataria federal señaló que será el nuevo fiscal de Morelos, Edgar Maldonado, quien podría revisar a fondo el caso contra Blanco Bravo, luego de que la denuncia fue interpuesta durante la gestión de Carmona, acusado de proteger agresores y obstaculizar investigaciones de violencia contra mujeres (con información de El Universal).