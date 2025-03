No vamos a proteger a nadie: Sheinbaum sobre Cuauhtémoc Blanco

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno no protegerá a nadie que haya cometido algún delito, en referencia al caso del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien enfrenta una denuncia por presunto delito de violación en grado de tentativa contra su media hermana.

Sheinbaum afirmó que sería importante que Blanco se presente a declarar y ofrezca su versión de los hechos. Subrayó que, a pesar de que el exgobernador mantiene el fuero, eso no impide que la investigación continúe. “Nosotros no vamos a proteger a nadie, pero tiene que demostrarse si hubo o no delito con base en pruebas”, declaró.

Destacó que la investigación sigue su curso y que ahora hay un nuevo fiscal en Morelos, quien tendrá acceso a todos los elementos de la carpeta de investigación iniciada previamente. Recordó que el anterior fiscal, Uriel Carmona, fue desaforado y estuvo implicado en casos de protección a feminicidios.

"Yo no protejo a nadie, protejo al pueblo de México y a mi familia. No vamos a proteger a una persona que haya cometido un delito“, enfatizó la mandataria federal. Además, aseguró que se debe investigar todo lo que sea necesario.

Respecto a la decisión del Congreso de no retirarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco, Sheinbaum aseguró que respeta la separación de poderes y recalcó que no hubo ningún pacto de impunidad entre Morena y el PRI para protegerlo. “Que se hagan las investigaciones contra ellos”, puntualizó.

La mandataria también reaccionó ante la marcha convocada en protesta contra el exgobernador de Morelos, reiterando su postura de que la justicia debe prevalecer y que el caso debe resolverse con base en pruebas y el debido proceso.