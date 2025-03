Rechaza Morena eliminar fuero a legisladores; “hipócritas”: PAN

Ignacio Mier y Adán Augusto Adán Augusto López e Ignacio Mier, senadores de Morena, durante la sesión en el Senado. (Daniel Augusto)

Senadores de Morena se pronunciaron en contra de la iniciativa planteada por su compañero, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, para eliminar el fuero constitucional a legisladores, mientras que la oposición calificó esta propuesta de “hipócrita”.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña rechazó esta posibilidad bajo el argumento de que sin esa protección legislativa “te pueden acusar de lo que quieran”.

“Porque te pueden acusar de lo que quieran, (…) si no tiene fuero, tú detienes a un senador y por un voto pasas o no pasas una reforma constitucional, no. Tú tienes que garantizar que no haya una utilización de prefabricación de delitos para quitar del camino o en una sesión o en la actividad política a cualquier legislador, legisladora. Si algo cubre el fuero, es la libertad de expresión del legislador”, argumentó.

A su vez, el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, aseveró que esta es una propuesta que debe ser debatida al interior de Morena, aunque expresó su respaldo a la iniciativa, pero a cambio de que se mantenga la inviolabilidad de los comentarios para los legisladores.

“Es una discusión que se tiene que dar, y que debería de retirarse para estar en la misma condición que el resto de los ciudadanos que nos dieron su voto, su confianza y ser su representante, si no yo creo que sería poco proporcional, y hay que mantener que exista inviolabilidad de los comentarios, de las posiciones políticas que puedan asumir diputados y senadores”, señaló.

En tanto que el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, calificó esta propuesta de Morena de hipócrita y acusó al oficialismo de generar una cortina de humo con la iniciativa para retirar el fuero.

“Morena hoy se merece la medalla de oro a la hipocresía, porque resulta que no estuvieron de acuerdo en quitarle el fuero a una persona acusada por su esposa, por su media hermana, y hoy como cortina de humo lanzan una iniciativa supuestamente para eliminar el fuero”, acusó.

Anaya consideró como una tomadura de pelo a las víctimas después de que la mayoría parlamentaria de Morena rechazara retirar la protección constitucional al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

“No, eso era ayer, ayer era la oportunidad de estar del lado correcto de la historia. Son unos hipócritas y unos farsantes, nosotros no vamos a caer en su juego”, aseguró.

Esta iniciativa que han presentado —agregó— no es más que una cortina de humo, se consumaron como los defensores del político y dejaron de lado a las víctimas, es gravísimo lo que hicieron y esta iniciativa es eso una tomadura de pelo, una absoluta hipocresía.