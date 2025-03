En Morena, no caben quienes busquen “hacerse heroínas o héroes temporales”; Monreal dice a jóvenes que vendan tacos si no quieren alinearse y enfrentar a redes

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, envió un mensaje claro a los integrantes de su bancada: a costa “de la unidad” no te puedes hacer “la heroína o el héroe”, pero a jóvenes estudiantes exhortó a rebelarse, a cuestionar todo, aunque sí les advirtió que si no están dispuestos a alinearse mejor se dediquen a “vender tacos en la esquina de tu casa”.

Al encabezar el foro “Jóvenes dialogando por el Segundo Piso de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados, Monreal Ávila pronunció un discurso ejemplar tanto para sus imberbes legisladores, que van de 22 años para adelante, como para el auditorio que lo escuchaba, conformador por caras de niños nacidos muchos años después de 1988 -cuando por primera vez él fue diputado-. “Nosotros -dijo frente a sus jóvenes diputados- aspiramos a que ustedes nos sustituyan y que ustedes sean mejores que nosotros. Nosotros tenemos errores, porque somos un grupo, una generación que está viviendo una transición política, (pero no) busquen famas efímeras, convertirse en heroínas o en héroes temporales a costa de la unidad de nuestro movimiento, porque los estatutos de Moren representa una doctrina extraordinaria. A veces, los hombres y las mujeres la desviamos. Pero no hay que permitirlo. Aquel que se desvíe hay que decir: ‘A ver, compañero, no estamos luchando por eso. No estamos luchando porque tú seas famosa o tú seas famoso. Estamos luchando por transformar al país.Y a veces cuesta. Pero si no te disciplinas... -Porque Morena tiene que tener disciplina, si no, no hay nada”, dijo Monreal.

Y a los jóvenes con cara de niños del auditorio Aurora Jiménez les definió que ser un político nuevo no es aquel cuadrado, formal que dice “sí, señor, ¿cómo no, señor? No, no. Ustedes los jóvenes no deben de hacer eso. Nada de acartonados, nada de formales. Vivan su vida. Rompan los protocolos. Rebélense. Adentro decir… A ver, rebélense en el sentido de decir ‘yo no estoy de acuerdo’, pero discutamos. El debate se vale. O sea, no se impongan, debatan y que lo que sea mejor. Apéguense a los principios y no van a fallar”, aseguró.

Pero también les advirtió que si no están dispuestos a alinearse, a enfrentar guerra sucia, difamación, calumnias, de todo. Si no están dispuestos a eso, no acepten esto, la política.

“Yo te diría, si no estás dispuesto a ser escrutinio o ser motivo de escrutinio público, no lo aceptes, porque va a ser duro y porque te pueden calumniar, difamar, ofender. Así es el servicio público y más ahora con las redes, con la inteligencia artificial. Pero si no tienes vocación, yo te diría, puede ser más exitoso que pongas un puesto de tacos en la esquina de tu casa. Porque ahí nadie te va a molestar”, expresó.

Y por último: “Grábense eso, que nadie los detenga, que nadie las detenga. Porque en la vida si no se lucha no se tiene sentido. Si no se está soñando es como morirse anticipadamente”.