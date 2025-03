Presidencia de Diputados me ignoró por 15 minutos a mano alzada en caso Cuauhtémoc; luego, ataque en redes: legisladora Ealy

Era imposible no ver que durante15 minutos la joven morenista María Teresa Ealy mantuvo la mano alzada en el pleno de la Cámara de Diputados para pedir la voz por “moción de ilustración” en la sesión del caso Cuauhtémoc Blanco. La presidencia de la Mesa Directiva, a cargo de Sergio Gutiérrez Luna, simplemente la ignoró. De eso hay prueba resguardada.

María Teresa Ealy Díaz estuvo anotada en una lista de quienes pedían la voz en la sesión ex profeso para Cuauhtémoc Blanco, su compañero de bancada, acusado presuntamente de abuso sexual -ahora remarcadamente como tentativa- y que desde el pasado martes trae más desentonada a la 4T legislativa.

“No me dieron la palabra. Se me ignoró totalmente. Mantuve la mano levantada por ¡15 minutos! Pedí el uso de la voz, y me dijeron que ya estaba anotada para cuando llegara mi turno. Pues eso nunca ocurrió, y sólo quería una moción de ilustración al pleno. Un día después, en un video me acusan de insultar a compañeros de mi bancada”.

Este señalamiento es contra Enrique Vázquez, quien dijo en un video que recibió ofensas por parte de Ealy Díaz hacia su persona y le exigió dar sus disculpas.

“Las ofensas de mi compañera María Teresa Ealy hacia dos diputadas y hacia mi persona dejan una mancha en su quehacer político y, como representante feminista, yo le pediría que sea ella quien se disculpe ante quienes representa su lucha, por usar el movimiento de manera equívoca, agrediendo a dos valiosas compañeras y a un servidor. La invito a que empiece por combatir la violencia de género desde su casa, desde su familia nuclear”.

Enrique Vázquez le expresó que en Morena no cabe ni el machismo ni las simulaciones.

Y para quienes han padecido el machismo en casa, aseguró, pierden la objetividad y se distancian de la justicia.

María Teresa exhortó a su coetáneo a debatir sobre violencia política de género, delito por el cual ya emprendió acciones contra él y varios diputados y diputadas más. “Hasta ahora no me ha respondido”, compartió la legisldora

¿Las mujeres de tu bancada te apoyan en estas acciones. Has recibido alguna llamada, alguna manifestación de apoyo, alguna sororidad que te hagan sentir que vas en el camino correcto y qué acciones vas realizar?

-Tristemente estoy sola. Sin embargo, tengo el respaldo de la ciudadanía. Sin embargo pues tengo el respaldo de la ciudadanía. El momento está resguardado. Yo nada más quería hacer una moción de moción de ilustración. Levanté la mano, pero ya solicité prueba ello, y me dijeron que está resguardado.

¿Qué debate le propusiste?

En Los artículos 20., 20 bis y 20 ter está muy clara que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género, ejercer dentro de la esfera pública o privada. Ya está presentada le denuncia correspondiente, no solamente iría en contra del diputado Enrique Vázquez, también contra de de varias y varios diputados.