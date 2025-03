Falta responsabilidad social en el cuidado de la tecnología hidráulica

Fuga de agua en una tubería Fuga de agua en una tubería (La Crónica de Hoy)

Pese a que en la actualidad, en el país se cuenta con la tecnología en desarrollo hidráulico que se ha venido desarrollando a lo largo de los años, lo que no hay es responsabilidad social, reconoció Patricia Herrera Ascencio, directora general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Durante un encuentro de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, con representantes de medios de comunicación, la directora del IMTA señaló que cuando se llega a poner un sistema de tratamiento se o una estación climatológica, lo primero que se tiene que analizar “es que no sea vandalizada”.

Resaltó que con el tema del río Atoyac “nosotros queremos poner sistemas descentralizados de tratamiento, pero el problema es que se tiene que ver si el sistema puede ser enterrado para que no lo vayan a vandalizar”.

Lo mismo ocurre, abundó, en cuanto al suministro de energía eléctrica, que puede ser a través de paneles solares, sin embargo, el planteamiento, igual, dijo, es ¿cómo se protegen?, para que no se los lleven”.

En este sentido, abundó Herrera Ascencio, resaltó que en nuestro país se tiene la tecnología, ya que durante mucho tiempo el Estado mexicano invirtió en todo el desarrollo hidráulico a nivel nacional, ahora, agregó, tenemos que ir un poco más allá y se trabaja en un programa de acercamiento con la sociedad.

“Estamos elaborando un programa de acercamiento a la sociedad con la idea de ir creando conciencia ciudadana por el agua”, con la idea de que el ciudadano conozca la importancia de respetar los sistemas de medición del instituto que tienen como finalidad lograr una gestión sustentable del agua en el país.

Asimismo, señaló que por otro lado también se enfrentan a situaciones en los sistemas de tratamiento están abandonados o no están correlacionados con lo que se requiere, es decir, se puede tener una planta de tratamiento, pero no tiene los colectores o tiene los colectores y la planta de tratamiento, pero no se cuenta con la persona que lo opere, retos que ahora si están considerados atender en el nuevo proyecto de nación, “sí se tiene considerado todo ello, y esa es la gran diferencia por eso es que el IMTA que estuvo a punto de desaparecer ahora tiene una responsabilidad mayor es muy importante, en el tema de tecnificación se ha dividido la aportación tecnológica entre lo que es estructural y lo que no lo es, y en este segundo aspecto es donde entran, dijo, es contar con las personas que van a operar ciertos sistemas, o quiénes lo van a mantener.

En este aspecto se está trabajando, en un sistema de capacitación para quién va a manejar todo ese proceso de tecnificación y que a lo largo del tiempo se lo apropian los parcelarios y los módulos de los distritos de riego”, a fin de que cuenten con un sistema de organización para hacerse responsables.