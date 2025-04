Prende alarmas aranceles de Trump entre senadores; piden estímulos fiscales para sector automotriz

Oposicion en pleno del Senado Oposicion en pleno del Senado (La Crónica de Hoy)

Senadores de oposición llamaron al gobierno federal a definir una estrategia que incluya estímulos fiscales al sector automotriz para enfrentar las medidas arancelarias impuestas por el gobierno de Estados Unidos que impactarán a México pues advirtieron que nuestro país ya enfrenta un escenario económico complicado donde no se descarta una recesión.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya explicó que si bien México no apareció en la lista de aranceles, no implica que no se le apliquen.

“No hay que confundirse, pues ya se aplican 25 % de aranceles al acero y aluminio” pero también se aplicaran a componentes del sector automotriz que no están dentro del T-MEC., detalló

Anaya adelantó que presentará en ambas cámaras del Congreso un paquete de iniciativas en materia de estímulos fiscales para evitar que se pierdan alrededor de 4.5 millones de empleos.

“Es un paquete de incentivos que incluyen impuestos sobre la renta, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre automóviles nuevos y en un seguro de desempleo para que haya una red de seguridad para estas familias de los trabajadores y trabajadores que podrían perder su empleo”, indicó

El senador Manlio Fabio Beltrones recalcó que hay varias señales que encaminan a México hacia una recesión lo que podría agravarse con la política arancelaria de Trump.

“Es que el crecimiento cercano al cero por ciento, nos mete en lo que podría ser ya técnicamente en una recesión, vamos es una recesión técnica ya, falta solamente su confirmación con la falta de crecimiento con los siguientes trimestres, llevamos dos trimestres sin crecimiento”, advirtió

PREOCUPA SECTOR AUTOMOTRIZ

Senadores de todas las fuerzas políticas expresaron su preocupación por las repercusiones en la industria automotriz y de autopartes en México, tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

“Es un absurdo porque la industria automotriz en forma importante es industria norteamericana también General Motors en México tiene 80 años y son capitales extranjeros, General Motors, Chrysler, Ford son industrias norteamericanas”, aseveró la petista, Yeidckol Polevnsky Gurwitz

El PRI advirtió que la idea de que la industria automotriz emigre a Estados Unidos generará una nueva ola migratoria.

“Si él sigue con esta intención de llevarse a las industrias para allá, pues necesariamente la mano de obra se va a mover a donde esté la industria”, alertó la senadora priista, Claudia Edith Anaya

Sobre la intención de Donald Trump de terminar con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los legisladores fueron más optimistas.

“Yo no creo que termine el tratado de libre comercio, me parece que la región en general se ha beneficiado con esta integración económica y me parece que tiene mucho más que dar esta integración y que potenciarse”, consideró la priista

El Coordinador del PVEM, Senado, Manuel Velasco Coello consideró que el gobierno de Estados Unidos tiene que pensar que el tema de los aranceles generan una mayor inflación y ante la turbulencia y la incertidumbre pues evidentemente se han frenado inversiones no sólo en México sino en todo el mundo.

“Por eso es importante lo que está haciendo la presidenta de México tomar acciones de manera muy inteligente, de manera muy cautelosa y privilegiando el acuerdo, el diálogo, la negociación”, indicó

La mayoría parlamentaria de Morena y aliados confiaron en que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará un plan integral para dar respuesta a estas imposiciones de Estados Unidos.