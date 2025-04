Califica oposición de “vaguedades” Plan México de Sheinbaum; “se queda corto, advierte

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, aseguró que ninguno de los 18 puntos planteados por el gobierno federal ayudará al sector automotriz Foto/ Cuartoscuro (Cuartoscuro)

La oposición en el Senado calificó como “puras vaguedades” el plan de 18 puntos presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, pues “ni remotamente es suficiente” para enfrentar el momento que vive el país, por lo cual llamaron al gobierno a acelerar la renegociación del T-MEC al considerar que el acuerdo está en riesgo de volverse inoperante debido al paquete de aranceles impuestos por el presidente Donald Trump

“Son puras vaguedades no hay un sólo estímulo fiscal en todo lo que plantearon, no escuchamos la palabra Impuesto Sobre la Renta, no escuchamos la Palabra Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, no escuchamos la propuesta Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, no hay verdaderos estímulos fiscales”, sostuvo, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

Ni remotamente –dijo--ese plan es suficiente, ese plan se queda absolutamente corto frente a las circunstancias que estamos viviendo.

El panista afirmó que no se debe minimizar que estas medidas afectan gravemente la economía nacional y bajo el argumento de que “mal de muchos consuelo de tantos” ya que a México le fue mejor que al resto del mundo.

“Más vale sentarnos a la mesa de manera pronta a renegociarlo a que Trump lo siga incumpliendo, porque él en los hechos ya lo desconoció y es que no lo digo yo, ahorita un automóvil para poder entrar a Estados Unidos contrario a lo que dice el T-MEC va a tener que pagar 25 por ciento de aranceles”, aseveró

Recalcó que los aranceles ya son una realidad porque Trump no está respetando el T-MEC y se puede ver en el arancel de 25 % al acero, al aluminio también es contrario a lo que establece el T-MEC

“Es decir, el T-MEC está muy cerca de convertirse en letra muerta. ¿Qué tenemos que hacer?, acelerar la renegociación del T-MEC y sentarnos a discutirlo con Estados Unidos”, sostuvo.

NO AYUDAN AL SECTOR AUTOMOTRIZ

Aseguró que ninguno de los 18 puntos planteados por el gobierno federal ayudará al sector automotriz.

“¿Ustedes creen que alguno de esos 18 puntos es suficiente para que mañana stellantis que produce los vehículos Jeep, las RAM anuncie que fue tan maravilloso el catálogo de 18 puntos que van a reabrir las plantas? ¿Cuál de esos 18 puntos cambia la realidad para que estas plantas que ya no están produciendo mañana empiecen a producir? Ninguno, es un catálogo de cosas que no están mal pero que ni remotamente resuelven el problema…”

Por su parte el PRI a través de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, afirmó que la justicia social no se logra únicamente con discursos y dádivas, sino con inversión, crecimiento económico y generación de empleo.

“El verdadero reto no es repartir dinero, es hacer crecer la economía, generar empleos dignos y fortalecer a quienes mueven a México, los trabajadores, los emprendedores, los productores. Un país que solo reparte, pero no produce, se empobrece.

Dijo que cuando la economía se estanca, la desigualdad no se reduce, al contrario, se profundiza. Queremos un México donde la justicia social no dependa de las dádivas, sino de las oportunidades. Donde la riqueza no se vista como un enemigo, sino como el motor del bienestar”, sostuvo.