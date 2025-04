Cortan la luz en acto de campaña de Lenia Batres en jardín de Querétaro que gobierna el PAN

Aunque a la ministra candidata a la Corte, Lenia Batres, “le cortaron la luz” en el Jardín Zenea, de la ciudad de Querétaro, entidad que gobierna el PAN, la cita para repartir volantes siguió su curso, y explicó que difundir sus propuestas en papel es lo que mandata el INE, porque no se pueden hacer mítines, no se puede gastar en absolutamente nada que no sean volantes. “Bueno, también en nuestra comida y transporte”, dijo la jueza constitucional.

De visita en Querétaro, Batres Guadarrama tuvo diversas actividades como candidata e invitada para dar una conferencia sobre la reforma judicial en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde el director de la Facultad de Derecho, Édgar Pérez González, enfatizó la importancia de que los jóvenes estén informados para poder participar en el proceso histórico que representa la reforma judicial.

Más tarde, también en la capital del estado, la ministra en funciones reiteró su llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) de ampliar las posibilidades para que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre las elecciones judiciales.

Dijo, por ejemplo, que se debe permitir a todas las personas, sin importar si son o no funcionarios públicos, explicar cómo será el proceso para que el pueblo pueda, por primera vez en la historia del país, decidir por voto universal, secreto y directo, quiénes serán sus juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras.

En una charla con periodistas, durante su visita a la capital de Querétaro, la jueza constitucional e integrante del pleno del máximo tribunal del país señaló que este proceso electoral, más que complicado, es nuevo, por lo que es necesario que los ciudadanos tengan acceso a toda la información que sea posible para poder participar en la jornada electoral del próximo 1. de junio.

Señaló que, aún ya iniciadas las campañas, las candidatas y candidatos han tenido que consultar al INE todas sus dudas, pues las reglas son poco claras.

“Consultamos algo que era obvio: hacer mítines. Y en el momento en que varios candidatos lo consultan, el INE contesta que no, que no se pueden hacer mítines, que no se puede gastar en absolutamente nada que no sean volantes, bueno, y nuestra comida y transporte. Solo eso podemos hacer en los próximos dos meses. Bueno, ¿y dónde está la posibilidad de tener conexión con la población?” señaló Lenia Batres.

A una pregunta sobre la legitimidad que tendrán las nuevas personas juzgadoras que surgirán de esta elección, la ministra explicó que hasta antes de la reforma quienes elegían a jueces y magistrados eran sólo los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, mientras que la designación de los ministros recaía solo en el presidente de la república y los miembros del Senado. La legitimidad, afirmó, se las dará el pueblo con su voto.

“Diez millones de personas son muchísimas, más que las 129 que han decidido hasta hoy quienes son los ministros y las ministras, entonces vamos ganando legitimidad, no perdiéndola. Y si además participa todavía más gente, la legitimidad, por supuesto, que va a ser mayor”, sentenció la ministra.