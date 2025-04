Detectan primer caso humano de influenza aviar H5N1 en México

Confirman primer caso humano de influenza aviar en el país Una niña de tres años en Durango fue diagnosticada con el virus H5N1; no hay evidencia de contagio entre personas. (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Salud federal confirmó el primer caso humano de influenza aviar A (H5N1) en México. Se trata de una niña de tres años de edad, residente del municipio de Gómez Palacio, Durango, quien actualmente se encuentra hospitalizada en estado grave en una unidad médica de alta especialidad en la ciudad de Torreón.

La detección del virus fue confirmada el 1 de abril por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), y el caso fue oficialmente notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) conforme al Reglamento Sanitario Internacional. En respuesta inmediata, la paciente fue tratada con oseltamivir, un antiviral comúnmente utilizado contra este tipo de infecciones, aunque su estado de salud sigue siendo delicado.

Pese a la relevancia del hallazgo, las autoridades sanitarias señalaron que el riesgo para la población en general es bajo, ya que no se ha identificado transmisión sostenida de persona a persona. La Secretaría de Salud informó que ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica y que se mantiene un cerco sanitario en la zona donde vive la menor, con seguimiento a sus contactos cercanos.

De acuerdo con la OMS, el virus H5N1, causante de la influenza aviar, puede transmitirse a humanos a través del contacto con aves infectadas vivas o muertas, aunque no es común su propagación entre personas. También aclaró que el consumo de carne de pollo o huevo bien cocidos no representa riesgo para la salud, ya que el virus no sobrevive a temperaturas de cocción adecuadas.

La presencia del virus H5N1 en humanos ha generado preocupación internacional en otras ocasiones, aunque los casos siguen siendo esporádicos. En México, este episodio representa el primer registro oficial en personas, y subraya la importancia del monitoreo constante de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se transmiten de animales a humanos.