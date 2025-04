A TikTok llegué de manera disruptiva, porque quiero justicia en movimiento; nuevo PJF no lo resolverá todo: Dora ‘La Transformadora’

Irrumpió en TikTok el pasado 30 de marzo como ‘Dora La Transformadora’ para que el público la conociera como candidata a ministra de la Corte, una de las vías de redes sociales -sin pautas- que el INE definió como principal campo de proselitismo rumbo a la elección, el 1 de junio, del Poder Judicial federal. Dora Alicia Martínez Valero fue puntera virtual en el primer día de campaña. Aunque ya los “chicos” la ubican en aeropuertos y muchos lugares como ‘La Transformadora’, el reto que tiene es físico en las urnas, convencer al electorado de que ella puede llevar la justicia “donde siempre debió estar: cerquita de ti”, pero advierte también que el nuevo PJF no lo va a resolver todo.

De su trayectoria profesional, también en las redes sociales dicen que ella es la “candidata a ministra de Televisa” o “la candidata del PAN”.

-¿Cómo va a sostener la candidata ‘Dora La Transformadora’ a la abogada Dora Alicia Martínez Valero, que se presentó de manera disruptiva y sin que la vinculen con Televisa o con el PAN? El público de las redes sociales es muy efímero, y casi siempre muy cruel. Este país está lastimado por malas investigaciones y peores sentencias.

-Lo primero que debo decir es que yo soy una abogada independiente. Televisa fue sólo un empleo. Hace ya muchísimo tiempo que, efectivamente, laboré en esa empresa. Eso no es lo que yo soy. No tengo vínculo con Televisa ni soy ministra de Televisa. Tampoco soy la candidata del PAN. Fui diputada por el PAN hace casi 20 años. Y, pues, hoy hay otras ministras, por ejemplo, que han sido diputadas más recientemente que yo. Mi guía es decir que en cualquier asunto debe resolverse con el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución, la defensa de los derechos humanos. Esta campaña es de redes sociales, así nos la delineó el INE. Y los candidatos tenemos que explicarle a la ciudadanía de qué se trata esta elección, qué hace el Poder Judicial, y si uno quiere tener un Poder Judicial cercano, lo primero que se tiene que hacer es escucharlo. Pero el Poder Judicial no lo va a resolver todo, porque desafortunadamente esta reforma sólo tocó al Poder Judicial, pero no tocó a las fiscalías, no tocó a las policías y ahí hay un trabajo muy serio también que hay que hacerse. Mi primer video que hice en la cochera de mi casa se difundió por un algoritmo. Yo creo que todos deberíamos ser el algoritmo de alguien más. Yo no ando prometiendo ni pavimentar calles ni cambiar luminarias ni nada de eso. No, planteo una justicia cercana, sin privilegios, sin favoritismos, una justicia con empatía, una justicia en movimiento, porque también es muy injusto que quien quiera ver algo en la Suprema Corte tenga que venir a fuerza a la Ciudad de México, habiendo además ahora tanta tecnología y tanta cosa que pudiera acercar, y también una justicia incluyente para que ninguna discapacidad pueda impedir el acceso a la justicia.

Debemos encontrar en esta elección a las mejores mujeres y a los mejores hombres para impartir justicia. “La calle nos retrata”

¿Qué la incitó a postularse? Fue selecta por dos comités, el Judicial y el del Legislativo, ¿esto le supone una ventaja por legitimación de su trayectoria, el electorado debe saber cómo fue seleccionada?

-En esta elección no es que nos juguemos cargos, es que la gente entienda qué es el Poder Judicial, y que este poder sí impacta en la vida de las personas. Que el Poder Judicial sí puede si puede afectar toda una vida, si no se ejerce con toda responsabilidad la ley en favor de los derechos de las personas, las libertades, la seguridad jurídica, el empleo, la educación, el medio ambiente, la vivienda y muchos otros derechos. Necesitamos un poder judicial fuerte. Y en el caso de la Suprema Corte tiene que ser una Corte cercana, que resuelva desde lo local, desde donde se origina el conflicto. Pero, además, otra cosa que también tiene que ser muy importante es que la Suprema Corte escuche a quienes están o a quienes son las partes de un conflicto, por controversia o por acción de inconstitucionalidad, que haya audiencias públicas, que pueda ir a los lugares de donde se resuelven los conflictos y ahí escuchar a las partes.

“También a mí me gustaría plantear una Suprema Corte incluyente y accesible, que pueda tener formatos en lenguas indígenas, en braille, en video con subtítulos, formatos para infancias y juventudes que puedan facilitar el acceso a la justicia y que de la misma forma se puedan dictar sentencias. ¿Por qué? Porque si no, lo que nuevamente hacemos es que pareciera que alejamos al Poder Judicial de la de la gente. Y, por último, a mí me gusta una justicia, una justicia en movimiento. Yo lo he dicho, pareciera que la Suprema Corte y todo el Poder Judicial se habían quedado guardados en sus oficinas. Hay que salir y exponer qué hace el Poder Judicial, para qué sirve, cómo es relevante como un tercer poder. En este proceso tenemos que encontrar a los mejores hombres y mujeres, a los más preparados, a quienes de verdad puedan llegar ahí y volverse y ser personas independientes, que no dependan de un poder o de los poderosos o del dinero o de la fama”.

-¿Las mujeres son un grupo vulnerable?

-No es que las mujeres sean un grupo vulnerable. Desafortunadamente, en el caso de justicia tenemos una deuda impresionante con las mujeres. Y le voy a decir una cosa, que es parte de por qué tenemos esa deuda de justicia con las mujeres. Tiene que ver con que el Poder Judicial no se ha conformado con mujeres. Es la primera vez que en 200 años hay una presidenta de la Suprema la corte. Es la primera vez que en 200 años hay una Presidenta de México. En 200 años sólo ha habido 15 mujeres integrantes del pleno de la Suprema Corte. Ahora, por primera vez, va a haber mayoría de mujeres en la Corte. Por primera vez en 200. Pero además uno revisa quiénes forman parte del Poder Judicial, sólo 24% del PJF son mujeres. Y las mujeres son quienes han traído una visión más incluyente a la hora de resolver los juicios. Hoy tenemos igualdad salarial gracias a las juezas. Hoy tenemos, todo lo que tiene que ver con maternidad y paternidad, derechos de la paternidad y derechos de la maternidad, gracias a las juzgadoras. Hoy tenemos estas sentencias en lenguaje infantil gracias a las buscadoras. Entonces, ahí sí hay un trabajo también de fomentar el que haya una mayor participación de mujeres y una mayor integración de mujeres en los tribunales, tanto en el Tribunal de Federal o en los tribunales del Poder Judicial, como en los locales. Eso le va a dar una visión distinta y porque de ese modo se van a poder también venir reduciendo estas desigualdades que existen sobre el acceso a la justicia de mujeres y el acceso a justicia de hombres. Entonces, eso también es parte de lo que tenemos que hacer y que nos tenemos que responsabilizar. No van a cambiar las cosas si las personas que están en los cargos siguen pensando o siguen respaldando la desigualdad.

Dora Alicia dice que fue una niña muy feliz en Coahuila. Tiene 48 años y resalta que su casa, sus papás, siempre la impulsaron. “Nunca me hicieron dudar de nada”.

-¿Es de Morena esta elección?

Yo soy una demócrata, y creo en los ciudadanos y yo siempre he creído que los ciudadanos siempre tienen la última razón. Y no creo que sea una elección de Morena, si no yo nunca hubiera participado.

-¿Está de acuerdo con impugnar al INE por línea npmientos en que no se involucre el poder político, el gobierno, los funcionarios, en esta elección para llamar a la ciudadanía a votar?

-Conocemos, creo, la mayoría de las personas conocemos al Ejecutivo y Legislativo, pero no sabemos qué hace el Poder Judicial y en ese sentido, por ejemplo, que la Escuela Judicial que ya existe, pues pueda ir a las entidades, que pueda ir a los lugares más lejanos a explicar qué son los derechos humanos, qué es el acceso a la justicia, qué hace el poder judicial y de esa forma acercar también al poder judicial y a la Suprema Corte. Y lo mismo con la Defensoría Pública. Hay mucha gente que no puede pagar sus abogados y la Defensoría Pública debería estar al servicio de esa gente, debería incluso generar convenios, hacer y así poder esfuerzos compartido. Y sobre este proceso electoral, los candidatos somos los más complicados en poder hacer las cosas. Esta es una elección donde, hay que decirlo, no hay un piso parejo. Y sí es importante, porque sí se debe promover ir a la elección. El INE lo único que ha venido generando, creo yo, es que limite cada vez más la participación ciudadana. Sí decir y sí utilizar las redes porque son importantes y porque es el único mecanismo que tenemos.

¿Su campaña sólo será en redes?

No, yo ando en la calle y he andado este esta semana, por ejemplo, estuve un día en Monterrey, Nuevo León, en Nuevo León, visitando la gente en la calle, escuchando, sobre todo, porque como dice usted, tenemos que explicarle a la ciudadanía de qué se trata esta elección, qué hace el Poder Judicial y si uno quiere tener un Poder Judicial cercano, lo primero que tiene que hacer es escucharlo. Y ayer me pasó que estuve recorriendo algunos mercados de la Ciudad de México y hubo adolescentes y jóvenes que me decían, “Ay, tú eres ‘La Transformadora’”. Y la verdad me dio mucho gusto. Me siento honrada que la gente me conozca así. Tengo tres perrhijas e hijas de otras especies, entonces también eso me obliga mucho a estar en algunos momentos en la calle con ellas, pues porque también hay que darles espacio para que puedan pues disfrutar. Las mascotas hoy se han vuelto parte de nuestras familias. Pero, además, déjeme decirle que empiezo muy temprano mis actividades, porque como ya seguramente también lo ha visto por ahí, mucha gente cree que soy budista, no lo soy. Soy católica, pero el ejercicio de meditación es maravilloso. Una mente clara, descansada, toma mejores decisiones.

¿Qué tan costosa es la campaña?

Al ser un proceso que uno es quien lo financia, la verdad es que yo estoy haciendo una campaña austera. Tomé, por ejemplo, un curso para redes sociales para poder, de algún modo, pues empaparme y también hacer estas cosas. Estoy grabando todo en mi casa, con mi celular, con mis aparatos que tengo. Y tengo un equipo chiquitito que me ayuda, sólo dos personas a las que les pago de mis recursos. Y decirle a la ciudadanía: Este primero de junio hay que salir, hay que participar en la boleta morada, hay que anotar el número 19 para que en así cambie la justicia en este país y para que sea una justicia transformadora.