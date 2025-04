Aranceles provocará pérdida de empleos en México y economía “en franca caída”: Coparmex

Con aranceles, habrá menos exportación a EU y por consecuencia menos empleo (Graciela López)

La imposición de aranceles a los vehículos, acero y aluminio mexicanos, provocará reducción de exportaciones a Estados Unidos y la pérdida de empleos en México, y “una economía en franca caída” advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra.

“Esta imposición arancelaria, sobre todo en el tema automotriz, por supuesto que tendrá efectos, y tendrá efectos por una razón muy lógica, se van a incrementar los precios de los automóviles exportados de México a Estados Unidos, se va a encarecer, va a disminuir el consumo de estos automóviles en Estados Unidos, va a haber menos exportación, menos demanda, va a haber menos exportación, y esto con la consecuencia de la pérdida del empleo para nuestro país”, explicó

El dirigente empresarial insistió en que la incertidumbre se mantendrá en nuestro país, justo cuando la actividad económica se mantiene en decrecimiento, y de mantenerse se podría caer en recesión.

“Vemos los indicadores de la actividad económica pues en franca caída, y si marzo cerró como se espera que cerrara, o que iba a cerrar, pues prácticamente llevamos dos trimestres en los indicadores de la actividad económica a la baja, y esto prácticamente nos pone en una, como dicen los economistas, en una recesión técnica”, alertó

En ese sentido, el presidente de la Coparmex, pidió al gobierno mexicano trabajar para el desarrollo económico y social, para que México sea atractivo a la inversión; sin embargo, recordó que existen temas internos como la seguridad, que es clave que se ataquen los robos, las extorsiones, secuestros, y demás violencia.

“Sin seguridad no hay desarrollo económico, no hay generación de los empleos, no hay mejores condiciones para los empresarios, pero también es un tema que afecta a las familias de nuestro país”, expuso.

Hace unos días, la Coparmex reportó que el ánimo para invertir había decaído, previo a la entrada en vigor de los aranceles, y una vez impuestos, la incertidumbre se eleva.

Entre los pendientes que los socios Coparmex recomiendan en trabajar se encuentra la inseguridad, al igual que la inestabilidad política, y la falta de certeza jurídica. “Empezamos a ver esta falta de certeza, tenemos un altísimo reto que es la reforma al poder judicial, la elección de jueces, ministros y magistrados por el voto popular, y por un tema que elimina la carrera judicial, el expertise técnico, y creo que ahí es un retroceso, en términos democráticos, de independencia judicial, que es muy importante, y que, pues vamos a ver, tendríamos que estar hoy planteando una nueva reforma al poder judicial, para que haya esta independencia judicial, que es fundamental para la certeza”, plantó el dirigente de los patrones del país.

Juan José Sierra insistió en que se continuará el dialogo con Estados Unidos para eliminar los aranceles, pues se ha violado el Tratado de Libre Comercio; aunque, México también ha incurrido en algunas como es la reforma al poder judicial, la eliminación de algunos órganos autónomos, y es una reforma eléctrica que cerró la puerta a empresas que estaban interesadas en invertir de Estados Unidos y Canadá.