CNTE prepara paro indefinido pese a decreto sobre jubilación

CNTE convoca a paro nacional por pensiones y ley del ISSSTE El magisterio disidente intensifica su movilización nacional en rechazo al decreto presidencial sobre jubilación

A pesar del decreto presidencial que congela la edad de jubilación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se alista para iniciar un paro indefinido a nivel nacional, al considerar que la medida no atiende sus demandas centrales, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

En diversos encuentros regionales y foros sindicales, la CNTE ha manifestado su inconformidad con las acciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que el congelamiento de la edad de retiro no implica un cambio de fondo en el sistema de pensiones vigente. La organización sostiene que el decreto no contempla la eliminación del régimen de cuentas individuales ni el regreso a un modelo de pensiones solidarias y colectivas, sin la intervención de Afores y con cálculo en salarios mínimos, no en Unidades de Medida de Actualización (UMAs).

Además, una de las demandas reiteradas por el magisterio disidente es que se reconozca el derecho a jubilación por años de servicio, estableciendo 28 años para mujeres y 30 para hombres, sin requerir una edad mínima para acceder al retiro.

Durante el segundo Foro Nacional por la Defensa de la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, celebrado recientemente en la Ciudad de México, la CNTE reunió a representantes de múltiples sindicatos y organizaciones laborales, quienes firmaron una declaratoria conjunta en apoyo a sus exigencias. El evento, según sus organizadores, subrayó el carácter estructural de la problemática y la necesidad de una transformación profunda en el sistema de seguridad social del país.

Por su parte, el octavo Encuentro Regional del Noroeste, realizado en Los Mochis, reunió a delegados de las secciones de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, con el fin de consolidar la estrategia organizativa y preparar el estallido del paro nacional. La Asamblea Nacional Representativa, programada para el próximo 11 de abril, será la instancia en la que se definirá la fecha exacta del inicio de la movilización.

El movimiento no sólo exige la derogación de la reforma de pensiones de 2007, sino también la eliminación de las reformas educativas impulsadas durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Además, solicita un incremento salarial de emergencia, en respuesta a lo que califican como un deterioro del poder adquisitivo del magisterio.

Voceros del movimiento anticipan que más de 20 mil docentes participarán en la jornada de protesta, sumándose a una red de organizaciones que buscan, según sus palabras, restituir los derechos laborales y sociales arrebatados.