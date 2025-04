Adán Augusto me pidió dejar de buscar a mi hijo a cambio de seguridad: Ceci Flores sobre el entonces titular de Segob

Ceci Flores, la lider del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, acudió al Senado (Imagen de video)

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, aseguró que cuando estaba al frente de la Secretaría de Gobernación, el morenista Adán Augusto López Hernández le condicionó la protección oficial que solicitó a cambio de que dejara de buscar a su hijo.

‘‘Lo hemos solicitado. Me dicen que no puedo buscar. O escojo buscar a mis desaparecidos o me dan una seguridad permanente. Yo prefiero buscar a mis hijos’‘, aseveró

--¿Eso quién se lo ha dicho?, se le cuestionó

-‘Cuando estaba Adán Augusto. Él me dijo. Ahorita yo no he hablado con Rosa Icela y ella tampoco ha entablado alguna conversación conmigo. Solo están invitando a colectivos que ellos quieren, que los pueden manipular, pero no nos han invitado a nosotros’‘, recalcó la activista

Entrevistada en el Senado al acudir a un encuentro con la presidenta de la comisión de Gobernación, Margarita Lilia Valdez, la activista criticó que a las reuniones con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez no se invitó a todos los colectivos pues los querían a modo.

‘‘Dijeron que invitarían a las madres buscadoras de Jalisco, pero mienten. No invitaron a las fundadoras de las madres buscadoras de Jalisco. Si nos invitan vamos a ir, pero no nos van a manipular’‘, aseveró

Según la activista ‘la iniciativa enviada por la presidenta se queda corta para atender el problema de fondo de las desapariciones y confió en que las escuchen y se incorporen sus propuestas a la ley.

‘‘Solo va ayudar a que el día en que nos desaparezcan, si no nos vuelven cenizas y logran encontrar nuestros restos, puedan saber quiénes somos’‘, explicó sobre su opinión de la reforma.

‘Confiamos ---recalcó en la senadora y en la presidenta que escucharán a las víctimas y la difícil realidad del país, para encontrar soluciones. Tienen la oportunidad histórica de trascender, no la desaparezcan.