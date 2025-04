Fracasa Morena en aprobar 56 magistrados electorales; no alcanzó mayoría calificada en Senado

Senado Los senadores Adán Augusto López y Noroña (Amexi Ivonne Cárdenas)

Por primera vez en esta legislatura, la mayoría oficialista encabezada por Morena fracasó en su intento de aprobar a los 56 magistrados electorales para ocupar igual número de vacantes en los tribunales electorales de 30 entidades del país, pues el Senado de la República no logró la mayoría calificada requerida para aprobar esos nombramientos.

“Al no alcanzar la mayoría constitucional requerida -sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo- al no alcanzar la mayoría constitucional requerida comuníquese a la Junta de Comunicación Política”, informó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

De un quórum de 112 senadores, votaron por cédula 72 a favor, 38 en contra y dos abstenciones.

Al oficialismo le hicieron falta 3 votos para completar la mayoría calificada requerida.

Fernández Noroña, informó que este miércoles se pondrá a consideración del pleno un nuevo acuerdo.

“Faltaron tres votos, faltaron tres votos, se requerían 75, fueron 72, (…) en cualquier Congreso así estas cosas pasan, no. Y creo que es una reflexión importante para nuestro movimiento, porque de repente se subestima lo difícil que es construir la mayoría calificada, se subestima quienes han aportado, se piensa que las cosas están hechas y más, y como se ve no es así”, reclamó a sus compañeros que se ausentaron o de plano no asistieron.

Fernández Noroña consideró que es positivo lo que hoy pasó, porque obliga a hacer una reflexión, hacer a un lado la arrogancia, y mejor las cosas.

“Mañana (miércoles) se verá aprobado por los dos tercios. (…) No es un descalabro, insisto, si la oposición eso es lo que puede celebrar, le esperan seis años descalabro mucha tristeza y poca celebración, francamente”, ironizó

⁃ ¿Jalón de orejas habrá?, se le preguntó por los senadores que faltaron de Morena.

⁃ No, porque el voto es secreto. Hubo compañeros que no estuvieron, varios que debería estar hoy aquí, no estuvieron, hubo faltas, hubo inasistencias. Me estaban comentando que hubo dos boletas en blanco, respondió.