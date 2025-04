Nombra Senado a 56 magistrados electorales locales; acusa oposición a Morena de capturar elecciones estatales

Votación en el Senado Se llevó a cabo la votación durante la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

Entre acusaciones de un “atraco” así como cuestionamientos sobre la idoneidad y nepotismo de los elegidos, el pleno del Senado, ahora si alcanzó la mayoría calificada con Morena y sus aliados, para nombrar a 56 magistrados electorales locales en 30 entidades del país, quienes serán los encargados de calificar los comicios venideros en los estados.

Luego del pequeño “tropiezo” donde no lograron la mayoría calificada el martes, la bancada mayoritaria ahora si concentró a sus legisladores y con 86 votos a favor, 34 en contra y una abstención, aprobaron los nombramientos de estos magistrados por los próximos 7 años.

La lista de 56 nuevas magistradas y magistrados que incluyó el cambio de último momento de algunos nombres de candidatos en Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Estado de México y Querétaro provocó los cuestionamientos y críticas de la oposición, quienes acusaron nepotismo y falta de preparación o idoneidad de quienes fueron electos por Morena y sus aliados a fin de capturar los órganos electorales encargados de calificar los comicios en los estados del país.

La secretaria general del PRI y senadora, Carolina Viggiano, sostuvo que hay perfiles que están totalmente cuestionados, pues los senadores de Morena dejaron estos temas para los gobernadores, como un premio.

“Los gobernadores tienen su zanahoria, aquí la tienen”, aseveró

Como podemos ver –agregó-- estamos nuevamente frente a un atraco de Morena, y creo que ya doblaron a sus aliados.

La panista María de Jesús Díaz Marmolejo, advirtió que no se puede permitir que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), determine la idoneidad de los candidatos, sin revisar ningún documento, pues a decir de ella, varios de los candidatos no cumplía con ese requisito.

“Muchas personas que nosotros evaluamos no contaban con el conocimiento mínimo ni el criterio necesario de hacer esta función jurisdiccional. Ayer (martes), demostramos que esas personas no son aptas. Y hay algo más grave. No tiene la elemental noción de la perspectiva de género ni en el ámbito de justicia electoral”, acusó.

NEPOTISMO

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, evidenció una serie de actos de nepotismo en estos nombramientos con lo cual se pretende capturar los tribunales electorales de los estados.

Acusó que Marcela Zárate Llamas, quien fue nombrada magistrada electoral en Jalisco, es hermana de quien actualmente es la representante de Morena en el Ople, en el Instituto Electoral de esa entidad, Carolina Zárate Llamas, a quien conoce desde hace mucho tiempo.

“¿Dónde está el compromiso con la imparcialidad de estas personas?”, cuestionó

Castañeda dijo que este no es un evento asilado, sino producto de la estrategia del régimen para apoderarse de las instituciones encargadas de la impartición de justicia electorales locales.

“Vamos a ir a partidos de futbol con el árbitro comprado, con el árbitro vendido, con el árbitro comprometido, y eso compró mente por supuesto el devenir democrático de cada una de las entidades federativas, pero compromete la historia política de este país”, señaló.