Avalan diputados proyecto de nación de Sheinbaum dentro de Plan de Desarrollo

Luego de más de cuatro horas de debate, Morena y sus aliados del PT y PVEM avalaron, con el voto en contra de PRI, PAN y MC, el proyecto de nación que plantea en su sexenio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2025-2030).

Con 343 votos a favor y 122 en contra, este documento deberá ser publicado como decreto en el Diario Oficial de la Federación.

En el debate el PRI, expuso su rechazo al régimen autoritario que plantea el gobierno federal en PND 2025-2030, “pues pretende fortalecer todas las capacidades de las Fuerzas Armadas, pero para controlar a los ciudadanos y no para combatir a los grupos delictivos.

“Este proyecto está plagado de omisiones y una visión poco realista en temas como salud, educación, vivienda, medio ambiente y crecimiento. Además de que presenta nula rendición de cuentas y no coincide con los PreCriterios Económicos que recién presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados”, acompañó la bancada.

El Plan Nacional de Desarrollo fue previamente avalado por todas las comisiones desde las que se dictaminan los proyectos o iniciativas de ley, y que domina Morena con sus votos.

Por el PAN, Lorena García Jimeno destacó que en materia de seguridad, mientras el 61% de los mexicanos se considera vivir en la inseguridad, el gobierno insiste en militarizar más sin reconocer el fracaso de la Guardia Nacional.

“Las desapariciones, los feminicidios, la violencia de género siguen sin una estrategia integral. Para las mujeres el enfoque transversal que contiene este Plan es insuficiente, no hay medidas para erradicar la violencia ni para cerrar las brechas estructurales. La palabra igualdad, ¿aparece? sí, pero sólo como compromiso sin respuesta y sin ruta, en un país donde asesinan a más de 10 mujeres todos los días, eso, eso es indiferencia institucional. México necesita un plan con visión de futuro, con indicadores verificables y con metas reales, que piense en las personas no en el partido y perpetuarse ahí, que escuche a los expertos no a los aduladores, que le responda al país y no al poder”.

El Plan Nacional de Desarrollo es un documento que sienta el eje de gobierno del Ejecutivo federal en turno.

Sheinbaum Pardo prioriza, como su antecesor la generación y destino de recursos para los programas sociales, como Pensión para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro y la diversidad de becas para estudiantes de todos los niveles educativos.