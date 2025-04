Corte Suprema de Israel ordena extraditar a Andrés Roemer a México

La extradición de Andrés Roemer desde Israel ya está en proceso (Archivo)

Un año y medio después de haber sido detenido en Israel, el ex diplomático Andrés Roemer Slomianski, sobre quien hay decenas de denuncias por acoso sexual y violación, será extraditado a México para enfrentar a la justicia, luego de que un juez de la Corte Suprema israelí ordenó dar cumplimiento al reclamo del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La resolución fue emitida por el juez Yosef Elron, quien en sus argumentos para dar entrada a la extradición del exdiplomático mexicano, concluye que se trata de un proceso judicial que comenzó en octubre de 2023 y por solicitud del Gobierno de México se procederá a dar cumplimiento a este reclamo, toda vez que ambos países no hay un tratado de extradición formal.

Andrés Roemer, huyó de México en 2021 para refugiarse en Israel, al enterarse de decenas de denuncias en su contra, pero fue detenido en octubre de 2023 a solicitud del Gobierno mexicano, luego de que se iniciaran las gestiones para su extradición, al haber en su contra diversas órdenes de aprehensión por abuso sexual y violación agravada.

De acuerdo con la organización Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), más de 60 mujeres denunciaron públicamente a Roemer por acoso sexual, abuso y violación, muchas de las cuales habrían ocurrido en su residencia de la Ciudad de México.

Información del periodista israelí, Yoav Etiel, destaca que el juez Elron fue certero al responder la apelación del exdiplomático al subrayar que no puede acogerse a su identidad religiosa para evadir la justicia por delitos cometidos. “Su confianza en los cuernos del altar de su judaísmo no prevalecerá, y estará sujeto a la ley como cualquier otro criminal que se esconde en Israel para no ser procesado”, dictó el magistrado en su fallo.

La decisión judicial confirma la declaratoria de extradición emitida hace varias semanas por otro tribunal israelí, misma que fue impugnada por Andrés Roemer. Sin embargo, la apelación fue desestimada, por lo que su extradición podría concretarse en los próximos días. (Información de agencias)