Jazmín Bonilla, la más joven a la Corte y selecta por tres comités de expertos propone la máxima transparencia para turnar solución de conflictos

Jazmín Bonilla García (Ciudad de México, 1985) es la única candidata que logró que su currículum fuera validado por los tres comités de expertos evaluadores de aspirantes al cargo de ministras y ministros. Se enfrenta a 63 candidaturas más, pero ella asegura conocer las áreas de oportunidad que tiene la Suprema Corte Justicia de Justicia de la Nación (SCJN) -el máximo tribunal del país- para que las sentencias lleguen, en formatos de fácil acceso, a los justiciables. En principio, se abandera en la transparencia: “La ciudadanía debe saber por qué se le turna a un ministro o ministra un asunto. Sabemos que es por decanato. Pero urge un acuerdo en este tema, que la gente sepa por qué y cómo se construyen las resoluciones”.

En entrevista exclusiva con Crónica, Jazmín Bonilla, hija de un mecánico automotriz y una comerciante originarios de la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, Iztapalapa, aclara que en la insaculación de las candidaturas la suerte estuvo de su lado, “porque muchos aspirantes también se inscribieron por los tres poderes: el Legislativo, Ejecutivo y Judicial “-y transitó pese a la declinación del último en concluir con las evaluaciones-. Ella está en la boleta electoral morada con el número 04.

-¿Cómo concibe la justicia, con tanto experto que expresa sus conocimientos, y que antes no ponían el dedo en la llaga, dónde está su punto de partida desde la Corte?

-Debemos garantizar que los asuntos se turnen aleatoriamente y que no están destinados a una persona en particular. Creo que eso ayudaría bastante en la discusión de si de realmente hay imparcialidad, de independencia en la Corte, por decirte algunas de las propuestas que tengo.

Jazmín Bonilla dice ser crítica del Poder Judicial, pero también reconoce “las cosas buenas que se han hecho”

-En este conocimiento del campo, el conocer el día a día del Poder Judicial, lo que me anima o lo que me inspiró y me incentivó a candidatarme como ministra es conocer la institución desde adentro. Me hace no solo conocer sus áreas de oportunidad, de cómo mejorar la justicia, porque a veces nos perdemos en ideal de lo que nos gustaría que fuera, pero pues conozco mi institución y tengo ideas concretas para solventar las principales deudas contra la corrupción, de falta de independencia, o cualquier duda que pueda haber sobre la imparcialidad de las personas juzgadoras.

-¿Será suficiente para convocar al electorado, confianza en expertos jóvenes?

-Yo invito a las personas a ejercer su derecho al voto, y al voto informado, que procuren informarse de quiénes son las personas, quiénes somos las personas candidatas para que puedan tomar la decisión que más le satisfaga con base en nuestros perfiles, en nuestras propuestas y la experiencia y conocimientos que tengamos.

Jazmín Bonilla deja mensaje a las mujeres

“Como mujer, a mí me ha tocado romper techos de cristal, tanto en la vida profesional como en la vida académica. Desde que estoy en la en la carrera judicial, incluso en mi vida personal he procurado siempre abrir paso a las nuevas generaciones. Ya soy magistrada de Circuito y el decidir participar en el proceso para ministra puede ayudar a que otras mujeres se animen a hacerlo. También soy profesora de derecho y me siento con el deber de transmitir a mis alumnas que sí se puede. Sí hay muchos obstáculos para las mujeres, pero estamos listas para librar la batalla. Si bien las brechas de género se han ido disminuyendo, no hemos llegado todas.

Y una crítica al proceso electoral

“En este proceso electoral en particular, en los procesos electorales anteriores, las personas sabíamos que existían las casillas especiales, y ya se había avanzado bastante en votaciones inclusive para las personas con discapacidad, pero me referiré concretamente a las personas ciegas, a las personas con diagnóstico de daltonismo y a las personas con diagnóstico de discalculia, que es un tipo de dislexia relacionada con los números, que en esta elección se les va a complicar, pero más allá de ellas hay otro gran porcentaje de la población de México que está excluido, que es las personas que no saben leer y no saben escribir. Nos estamos enfrentando a un proceso electoral en el que precisamente nuestro deber como jueces federales es el respeto y la protección a los derechos humanos y por cuestiones diversas en esta elección precisamente están excluidos varios de los grupos más vulnerables”.