Mantiene Noroña embestida contra ONU; le exige pruebas sobre desapariciones en México

Gerardo Fernández Noroña lanza reto a la ONU El presidente de la Mesa Directiva del Senado volvió a pedir pruebas a la ONU por los señalamientos de desaparición forzada en México. (Mario Jasso)

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña mantiene su embestida contra la ONU sobre todo contra el titular del Comité contra la Desaparición Forzada, Olivier de Frouville, luego de que señaló una sistemática desaparición forzadas de personas en México y lo retó a presentar las pruebas que sostengan sus declaraciones.

“Lo reto a que me diga en su informe final dónde están las referencias a México, lo reto a que presente el informe que él sostiene, que deduce de ahí que hay desapariciones forzadas de manera sistemática y generalizada, lo reto a todo eso, no que me conteste con un oficio diciendo ´mira que lo estoy haciendo muy bien´, no, no, no, que presente los elementos”, emplazó.

El legislador de Morena indicó que insistirán en que el funcionario de la ONU sea sancionado.

“Lo otro es pura mala fe, un uso torcido de una institución tan importante como es el Comité de Desapariciones Forzadas, es un uso torcido”, atizó

Fernández Noroña advirtió que si el funcionario de la ONU no retira sus aseveraciones, el Senado mexicano ya alista un documento para pedir la sanción que corresponda a un funcionario que está actuando de manera facciosa.

Hace una semana, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) anunció que estableció medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano en relación a los desaparecidos en el país, observando que se han convertido en un fenómeno “sistemático o generalizado”.

El Comité anunció que, por primera vez en México, iniciará un procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual establece abre la posibilidad de intervención a la Asamblea General de la ONU:

“Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado al Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.”., se advierte