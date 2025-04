Recordemos de dónde venimos: Sheinbaum pedirá a Morena reglas claras para aspirantes rumbo a 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que enviará una carta a la dirigencia nacional de Morena para proponer la adopción de reglas claras dirigidas a las y los aspirantes a gubernaturas rumbo a las elecciones de 2027, además de hacer un llamado a no olvidar los principios fundacionales del movimiento.

Durante su conferencia matutina del jueves 10 de abril, Sheinbaum fue cuestionada sobre la polémica en torno a la senadora Andrea Chávez y otros perfiles que buscan posicionarse dentro del partido. Aunque aclaró que no se dirige a nadie en particular, enfatizó que es momento de “recordar de dónde venimos” y mantener viva la mística del movimiento de transformación.

“Yo no soy la dirigenta de Morena, soy la presidenta de la República”, aclaró, no sin subrayar su vínculo con el partido que la llevó al poder. Por ello, dijo, considera necesario compartir reflexiones con la militancia, resumidas en tres temas clave que incluirá en su carta.

Reglas claras para aspirantes: Sheinbaum planteó que Morena debe establecer lineamientos para quienes busquen competir por cargos en 2027, incluyendo mecanismos que privilegien el trabajo de base y el contacto directo con la ciudadanía, como el “casa por casa”. Ejemplo de austeridad y comportamiento ejemplar: Enfatizó que el movimiento debe seguir promoviendo la austeridad republicana. “No es el consumismo, ni los restaurantes caros, ni las camionetas ostentosas. No a la parafernalia del poder”, expresó. La mandataria explicó que su propio uso de vehículos del gobierno está justificado por cuestiones de seguridad, pero rechazó el uso excesivo de escoltas o lujos innecesarios por parte de funcionarios públicos. Rechazo al nepotismo: Destacó que aunque la reforma constitucional contra el nepotismo entrará en vigor en 2030, Morena debe comenzar a aplicarla en sus estatutos desde 2027. “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, recordó.

La presidenta aseguró que la carta será una “reconstrucción” de los valores que dieron origen a la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Añadió que México hoy es una referencia internacional y que los cuadros del movimiento deben estar a la altura de esa responsabilidad.

“No se trata de un tema particular con la compañera de Chihuahua”, recalcó Sheinbaum. “Es un recordatorio general. Soy presidenta, pero vengo de este movimiento. Y hay que recordar siempre de dónde venimos, para no olvidar a dónde vamos”.