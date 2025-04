Saldrán senadores de Morena a promover elección judicial tras fallo del Tribunal

Senador Antonino Morales anuncia que empezarán promoción de comicios judiciales

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio “luz verde” para que los integrantes de los diversos poderes puedan salir a promover la elección de Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial, senadores de Morena se alistan para promocionar estos comicios que se realizarán el próximo 1 de junio.

Los senadores morenistas como Antonino Morales de Oaxaca , consideraron que con esta resolución del máximo tribunal electoral, gana la democracia abierta, informada y participativa.

El senador oaxaqueño aclaró que habrá una promoción de la elección, no de candidaturas en particular, y aseveró que serán respetuosos para no violentar la ley.

“No llevamos consigna, llevamos la encomienda de invitar a la ciudadanía a participar en este primer ejercicio histórico”, aseveró

El legislador dijo que con esta resolución el tribunal dio la razón a la presidenta Claudia Sheinbaum, a los líderes del Congreso, a gobernadoras y gobernadores, de que informar y promover el voto no es hacer campaña.

“El acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) era un ataque a la democracia. Limitaba el derecho del pueblo a elegir a sus jueces y magistrados; los consejeros que lo aprobaron buscaban restringir información clave para una decisión tan relevante como la construcción de un Poder Judicial al servicio de la gente”, reclamó Morales Toledo.

Aseguró que en las próximas semana, como legisladores, difundirán a elección judicial en cada municipio que visiten con equidad y neutralidad, como marca la Constitución.

En su caso, se comprometió a informar y difundir esta elección también en su lengua materna, para que los pueblos y comunidades indígenas tengan la misma oportunidad de conocer no solo el procedimiento de la elección, sino la importancia que tiene involucrarse en la elección para renovar el Poder Judicial del país el próximo 1 de junio.

El INE había prohibido a los poderes de la Unión la promoción de estos comicios, pero el Tribunal Electoral les enmendó la plana.