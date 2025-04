INE no será el único en promover el voto: avalan participación de poderes públicos en elección judicia

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentó durante la conferencia matutina los lineamientos legales y operativos que regirán la elección del Poder Judicial Federal el próximo 2 de junio, en la que la ciudadanía podrá elegir magistraturas y juzgados a través de seis boletas diferenciadas por color, cargo, género y especialidad.

La funcionaria detalló que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó el acuerdo emitido por el Consejo General del INE sobre los criterios para garantizar la equidad e imparcialidad en la promoción del voto y el periodo de veda electoral, relacionado con este proceso extraordinario.

El Tribunal concluyó que el INE actuó indebidamente al declararse como la única autoridad con atribuciones exclusivas para promover el voto y la participación ciudadana, ya que ni la Constitución ni la ley establecen tales restricciones. Con ello, se reconoce la facultad de los tres Poderes de la Unión, los poderes estatales, los organismos públicos locales electorales y las personas servidoras públicas para promover la participación ciudadana, siempre que no favorezcan a ninguna candidatura específica.

Entre las actividades permitidas se encuentra la promoción del voto y la participación ciudadana sin aludir a candidaturas, así como la difusión de campañas de comunicación social institucional, educativas y didácticas que informen sobre el proceso y la forma de votar. También se autorizan campañas de orientación ciudadana sin sesgo político ni partidista.

En contraste, queda prohibido incluir imágenes, nombres o símbolos que identifiquen a candidatos, candidatas o funcionarios públicos en la propaganda electoral relacionada con esta elección. El gobierno federal no podrá intervenir en elecciones locales, mientras que autoridades locales no podrán promover la elección federal. Asimismo, está restringido el uso de logotipos o colores institucionales, así como la participación de candidatos en propaganda institucional, con el fin de no influir en la equidad de la contienda.

Respecto al procedimiento de votación, se informó que al llegar a la casilla, la ciudadanía recibirá seis boletas de distinto color, correspondientes a los diferentes cargos judiciales a elegir. Cada boleta indicará en la parte superior el cargo por el que se vota, y en la inferior presentará el listado de candidaturas, ordenado alfabéticamente y dividido por género: del lado izquierdo aparecerán las candidatas mujeres, y del lado derecho, los candidatos hombres.

Cada persona candidata estará identificada por un número que antecede a su nombre. En los recuadros con letras rosas se señalará el poder por el cual se postula. Para seleccionar una candidatura, la persona votante deberá escribir el número correspondiente a la opción de su preferencia, respetando el lado de la boleta asignado al género del candidato o candidata.

En el caso de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se deberá votar por una mujer y un hombre, utilizando la boleta azul. Para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, deberán seleccionarse los números de tres mujeres y dos hombres; esta boleta será de color turquesa. Para las Salas Regionales del Tribunal Electoral, se votará por dos mujeres y un hombre, en una boleta naranja.

En lo que respecta a las Magistraturas de Circuito, la selección será por número de mujeres y hombres según cada especialidad, con una boleta rosa. Finalmente, para los Juzgados de Distrito, también se votará por mujeres y hombres por cada especialidad, y se usará una boleta amarilla.