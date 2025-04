MC presenta línea integral de atención a infancias; primeros mil días de vida, determinantes: Chertorivski

Salomón Chertorivski, excandidato a la Jefatura de Gobierno e integrante de la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano, lanza una propuesta integral de atención a las infancias en la que expone, junto con legisladoras federales y locales, que los primeros mil días de vida son determinantes en el crecimiento físico, inmunológico, emocional, intelectual y la base para una buena salud a largo plazo.

La propuesta integral se encierra en Por el Bien México , Primero las Niñas y los Niños, que implica reformas a la Constitución federal y las locales, por lo que Chertorivski Woldenberg anunció que coordinará esta iniciativa -articulada a través del Consejo Consultivo, Pensando en México, que él preside, junto con la diputada local Larissa Acosta para que llegue “a todos los rincones del país”.

“Por el Bien de México, Primero las Niñas y los Niños tiene el objetivo de asegurar que cada niña y niño tenga un comienzo físico pleno, equilibrado y equitativo en la vida, desde los primeros mil días”, destaca el exdiputado federal emecista.

Resalta con datos confirmados que factores como la nutrición materna durante el embarazo y el tipo de lactancia resultan esenciales para el resto de su vida.

En México, cada año nacen 1.8 millones de bebé, pero no todos reciben los cuidados necesarios. Primero, porque 35.8% de las mujeres embarazadas NO acuden a revisiones ginecológicas mensuales, además de que 1 de cada 5 mujeres NO recibe suplementos de ácido fólico y hierro con micronutrientes.

Salomón Chertorivski resalta que durante la etapa de embarazo la detección temprana de problemas de desarrollo es clave

Y la alerta es que en el país sólo 28.4% de los bebés son evaluados en su desarrollo infantil temprano y sólo 22.8% ha recibido tamizajes (pruebas) ampliados.

“La lactancia materna exclusiva, determinante para la nutrición y el sistema inmunológico en los primeros meses de vida, es recibida únicamente por el 34.2% de los recién nacidos”, expone como marco referencial de la problemática mexicana. Incluso hoy menos de la mitad de los niños y niñas cuentan con su esquema completo de vacunación al cumplir los dos años.

“La mejor inversión que puede impulsar México para su desarrollo social, económico y para el bienestar de su gente, es cuidar a la niñez. Con esta visión en mente, Movimiento Ciudadano presenta su propuesta integral para la atención de las infancias mexicanas”.

Durante los trabajos de su Coordinadora Ciudadana Nacional, Jorge Álvarez Máynez, líder de Movimiento Ciudadano, introdujo lo que será la propuesta de esta organización política en materia de infancias, con el objetivo de que se establezcan en la Constitución, federal y en las locales.

La diputada Larissa Acosta reiteró que los primeros mil días de la existencia de un ser humano, incluyendo su gestación, resultan absolutamente determinantes para el resto de sus vidas; dado que constituyen el momento fundador del crecimiento físico, inmunológico, emocional, intelectual y la base para una buena salud a largo plazo.

NL Y JALISCO YA AVANZAN

En este encuentro de la Coordinadora Nacional de MC se destacó que los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Jalisco y Nuevo León han demostrado su compromiso con la primera infancia, a través de la atención temprana y alimentación en los primeros mil días y hasta los 5 años de edad con la instalación de lactarios en espacios públicos, apoyo alimentario en escuelas, humanización de los partos y la cobertura universal contra el cáncer infantil.

Por ello, Movimiento Ciudadano propone establecer en la Constitución federal y en cada una de las Constituciones locales acciones concretas que garanticen el bienestar tanto de la madre como del bebé:

Consultas accesibles prenatales durante el embarazo.

Ácido fólico y adecuada nutrición en las madres.

Partos bien atendidos y sin violencia.

Tamizaje neonatal ampliado.

Tamizaje auditivo.

Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses.

Estimulación temprana.

Cuadro de vacunas completo.

Revisiones médicas periódicas y seguimiento del crecimiento.

Registro civil oportuno.

Así como sus dos planteamientos centrales, de vivienda digna y de un sistema nacional de cuidados, Movimiento Ciudadano llevará esta propuesta integral para las infancias a todas las legislaturas locales en donde tienen representación.