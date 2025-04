La justicia debe contribuir a la construcción de la paz y no ser promesa vacía: Ana María Ibarra

La candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana María Ibarra, aseguró a comunidades universitarias guerrerenses que de llegar al cargo impulsará trabajos que marquen precedentes, porque la justicia debe contribuir a la construcción de la paz y no ser promesa vacía.

Durante su segundo día de su gira por Guerrero, Ibarra Olguín impartió conferencias magistrales en la Universidad Autónoma de Guerrero y el Colegio Mayor de San Carlos. Desde ambos espacios, insistió en la necesidad de redefinir el papel del Poder Judicial frente a los desafíos de seguridad.

Además, planteó nuevos mecanismos de participación ciudadana en los procesos judiciales, así como la posibilidad de resolver asuntos colectivos mediante soluciones estructurales. “La justicia no debe ser una promesa vacía. Tiene que hablar claro, llegar a tiempo y transformar vidas”, concluyó ante el aplauso del público.

“Las y los jueces no podemos ser neutrales ante el dolor social. Somos parte del Estado y tenemos la responsabilidad de contribuir a la construcción de la paz”, expresó Ibarra, al advertir que el acceso a la justicia y la seguridad no deben visualizarse por separado. “El combate a la impunidad no puede ser visto como una tarea ajena a los tribunales. El debido proceso, los derechos de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad deben caminar juntos”, puntualizó.

La candidata recalcó que su proyecto de transformación judicial se basa en acercar la justicia a quienes más la necesitan. “No se trata de cerrar los ojos ante los abusos, pero tampoco de imponer obstáculos injustificados a quienes procuran justicia. Necesitamos una judicatura firme, empática y comprometida con el bien común”, sintetizó.

En sus ponencias, Ibarra compartió algunas de sus propuestas para hacer efectiva una justicia con sentido social. Entre ellas destacó la necesidad de simplificar el juicio de amparo, eliminar tecnicismos excesivos que entorpecen la comprensión de las sentencias y fomentar precedentes que resuelvan integralmente los conflictos, sobre todo en casos vinculados a derechos humanos.