“Gran fracaso”, sistema de salud con la 4T; desabasto de medicinas criminal: PAN

Desabasto de medicinas persiste en el sistema de salud en México Desabasto de medicinas (Un niño utiliza una cartulina para exigir medicamentos contra el cáncer./Daniel Augusto)

Luego de que se han cancelado varias licitaciones en la compra de medicamentos e insumos, el PAN en el Senado calificó como un “gran fracaso” la situación actual y responsabilizó al expresidente Andrés Manuel López Obrador y al actual gobierno por la crisis que enfrenta el sector en el desabasto de medicamentos que ya impacta a miles de mexicanos.

El senador del PAN, Juan Antonio Martín del Campo, criticó las decisiones tomadas durante la administración pasada respecto a la compra de medicamentos, mencionando que si bien se justificaron por supuestos actos de corrupción, “hoy hay más corrupción que antes y el problema persiste”.

“Comentamos del desabasto de lo que fue medicamentos, y al día de hoy no se ha resuelto. En la otra administración, donde hubo una gran corrupción, en donde por supuesto que hubo compras con precios muy altos, y donde bueno, pues decidieron cortar varias empresas, el otro gobierno, porque supuestamente existía corrupción. Cosa que hoy hay más corrupción que las otras administraciones”, acusó

También, advirtió sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria, y mencionó que hay hospitales inconclusos, falta de mantenimiento desde hace más de siete años y escasez de medicamentos.

El integrante de la comisión de salud del Senado, reprochó que a más de medio año de que asumió el cargo la presidenta Claudia Sheinbaum, el desabasto de medicinas persiste y en algunos caso se ha agravado, pues le dejaron un sistema de salud colapsado.

“Esto no ha funcionado. Y bueno, pues tan es así que ya lleva la presidenta seis meses y hasta el día de hoy igual no ha podido con el sistema de salud. ¿Por qué no ha podido? Porque se lo dejaron colapsado.

“Porque vemos de que no hay recursos suficientes y porque los recursos que hay, bueno, pues los están destinando precisamente a la que son las becas, los programas para los ninis, y por supuesto, en este caso, para todo lo que son los programas sociales, los programas que en este caso son electoreros”, acusó.

Martín del Campo, recordó que desde el inicio su bancada anticipó fallas estructurales en la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), , especialmente, por la falta de presupuesto y planeación, lo que a la postre llevó a que ese organismo desapareciera en medio de acusaciones de corrupción, malos manejos de recursos pero sobre todo de inoperancia en favor de la salud de millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud.

“Lo comentamos desde el principio: el Insabi sería un fracaso. Hoy vemos un retroceso enorme en comparación con el Seguro Popular”, afirmó.

Señaló que aunque el Seguro Popular tenía deficiencias, permitía una cooperación entre el gobierno federal, los estados y los usuarios, lo que fortalecía la infraestructura y la atención médica.