Demandará MC comparecencia de titulares de Salud e IMSS; “alarmante”desabasto de medicinas

Anaqueles vacíos por el desabasto de medicamentos en Hospitales de México (Especial)

La bancada de Movimiento Ciudadano solicitará la comparecencia, ante comisiones del senado, de los titulares del sector salud e IMSS, David Kershenobich Stalnikowitz y Zoé Robledo, respectivamente para que detallen las causas del desabasto alarmante de medicamentos en hospital públicos de todo el país.

La senadora Alejandra Barrales consideró que la cancelación de licitaciones para la compra de medicinas por actos de corrupción han sido la constante en los últimos 7 años de gobiernos de Morena.

Dijo que esta situación ha generado un desabasto constante, que repercute directamente en la salud y pone en riesgo la vida de miles de pacientes, que deben tomar algún medicamento o no pueden ser operados por falta de materiales de curación, anestesia y demás insumos médicos.

“Detrás de estas omisiones existen vidas, seres humanos y familias que dependen del abasto de medicamentos”, afirmó.

Dijo que las autoridades de salud deben explicar a las senadoras y senadores las causas y consecuencias del desabasto de medicamentos.

Alertó además que está cancelación de compras consolidadas de medicamentos coincide con la nueva Ley de Adquisiciones que aprobó la mayoría oficialista.

“Sí, a mí me parece que es muy importante que sí se vea al interior de la Comisión de Salud, por ejemplo, la posibilidad de llamar a comparecer a estos funcionarios, por lo pronto al del IMSS, probablemente el área de bienestar que también de alguna manera está vinculada a todo esto. Y me parece que es muy importante no perder de vista que además es preocupante que todo este asunto del desabasto se esté dando en el marco de esta reciente modificación, de esta reciente Ley de Adquisiciones”, declaró.

Además, expresó su preocupación por la reciente modificación a esta Ley de Adquisiciones, que dijo fomenta la opacidad y dificulta la rendición de cuentas.

“Lo más lamentable es que no vamos a tener posibilidades de saber qué está pasando. Esta nueva ley lejos de ayudar, agrava la situación para las familias que dependen de estos medicamentos”, advirtió.

Barrales Magdaleno, recordó que la cancelación de estas licitaciones para comprar medicamentos se dio por supuestas corrupción, pero ahora con la nueva ley de Adquisiciones será muy difícil darle seguimiento y transparentar las compras de gobierno.

Dijo que también la desaparición del INAI y otros órganos autónomos dificultará la rendición de cuentas y podría derivar en mayor corrupción en el uso de los impuestos que pagamos los mexicanos.