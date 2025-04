Diputados del PAN y PRI demandan que Sheinbaum envíe nota diplomática por agresión contra migrantes en spots

Diputados federales del PAN y PRI demandaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enviar una nota diplomática a la administración estadunidense de Donald Trump por los deplorables spots transmitidos en televisión abierta en los que se llama criminales a los migrantes que ingresan de manera ilegal.

En esos mensajes la amenaza es abierta: “No entres en este país de manera ilegal, porque nosotros perseguimos a los delincuentes, y será eliminado y nunca volverá”. Es inaceptable y el gobierno mexicano no puede mostrar debilidad, expresaron los legisladores de ambos partidos.

Los panistas Federico Döring y Adrián Martínez Terrazas exigieron a Sheinbaum Pardo envíe inmediatamente al gobierno de Estados Unidos una nota diplomática para mostrar la inconformidad del pueblo mexicano a la transmisión de esos spots.

Martínez Terrazas, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que la transmisión de estos spots son una clara violación al derecho humano a la migración, reconocido por el Derecho Internacional, así como por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión dispone, en su artículo 2º., la prohibición, en los servicios públicos de telecomunicación y radiodifusión, de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Federico Döring reprobó que la presidenta Claudia Sheinbaum solamente se haya limitado a señalar que presentará una iniciativa para prohibir que este tipo de anuncios se transmitan.

“No basta con una reforma, es necesario que el gobierno mexicano envíe de inmediato una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos. Es¿ una clara afrenta al pueblo de México y la pretensión de una amenaza a cualquier mexicano que, en busca de una mejor vida, emigra a Estados Unidos”, mencionó Döring.

En Morena son conservadores; impiden comparecencias de funcionarios. dicen

Por el PRI, Rubén Moreira expresó que es lamentable que se haya dejado que se emitiera en nuestro país, y el gobierno federal no es contundente.

“No basta con decir que no se está de acuerdo. Pues claro, nadie está de acuerdo. ¿Dónde está la nota diplomática, dónde se reclama eso por la vía que es del Derecho Internacional? ¿Por qué no se llama al embajador mexicano en Washington? ¿Por qué no se manda a llamar al responsable de la embajada norteamericana para exigirle una explicación? ¿Por qué no hay respuestas más contundentes del gobierno mexicano? Esto lastima los derechos humanos, lastima a una nación que hasta ahora ya ha sido amiga de los americanos”, dijo el coordinador de los diputados del PRI.

Moreira Valdez también externó que en Morena son conservadores y protegen a los funcionarios públicos, a los que no se les puede llamar a comparecer a secretarios, como el de Relaciones Exteriores.