Pese a fallas de INE, confiaré en que saque una buena elección judicial; votación está difícil: Loretta Ortiz, y lamenta muerte de Papa

La ministra y candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, arrancó su jornada este lunes con una caminata de proselitismo por ell Centro Histórico que culminó casi a las afueras del alto tribunal, en la calle Corregidora. La jueza constitucional volvió a cargar contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al que reclamó “formalismos que deben combatirse con justicia” en favor del derecho humano al voto, porque los votantes sí la tienen difícil”, externó en la Alameda Central.

La jueza constitucional caminó desde la entrada de un hotel, frente a la Alameda, por avenida Juárez, donde volanteó con su imagen y con copias de boletas en mano explicó a algunos peatones la importancia de elegir a jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio, no sin antes criticar que el “árbitro electoral le ha quedado a la ciudadanía y no ha difundido ni alentado lo suficiente la participación.

“Yo tengo observaciones con lo que ha hecho el INE. Debía concentrar sus esfuerzos en difundir el proceso y en informar la fecha de la elección y la manera de votar y no ocupar tanto tiempo en formalismos. Esa es la queja. Cierran todos los caminos, que si los foros informativos no son así, que si deben de ser asado, que sí deben de tener esto, que si no pueden hacerle así, o sea, ni para pagar impuestos hay tantas dificultades”, comentó, y dijo que esos formalismos deben combatirse con justicia.

Pese a ello, Loretta Ortiz dijo que su actitud ante las instituciones es de respeto y confianza, y que el día de la elección se desarrolle con normalidad y profesionalismo. “Confío en las instituciones, entonces voy a confiar en el INE, acepté su resolución y ya bajé mi publicidad; no estoy contenta ni feliz como campanita, pero sí acato lo que dictan las instituciones”.

La ministra candidata expresó que está muy agradecida de por dejar el encierro en la oficina y salir al contacto con la ciudadanía: “Ya me reconocen en la calle y me paran”, compartió la jueza constitucional.

Ortiz Ahlf dijo que entre las principales críticas que hace la gente y lo que les aqueja son temas de seguridad, servicio de agua potable y violencia, entre otros1.

“Yo estoy aprendiendo de esto porque de estar encerrada en mi oficina, ahora tengo mucho contacto y lo agradezco, me llevo una muy buena experiencia. Estos recorridos me han servido también para focalizar los problemas que tienen y y yo aprovecho y les explico qué es lo que hacemos los ministros, y ya como que van haciendo más conciencia de por qué es importante votar”, agregó.

CONTRA REZAGO JUDICIAL

Loretta Ortiz también comentó que buscará reducir el rezago judicial a través de medios alternos de solución de controversia. “Si hacemos la mediación obligatoria, lograríamos que la mayoría de los asuntos se resuelvan máximo en tres sesiones y en pocos días”.

“Ya tenemos una reforma al 17 constitucional que habla de medios alternos de solución de controversia. Esos medios alternos de solución de controversia, también se conoce por las siglas en inglés “MAS”, con ellos, muchos asuntos no tendrían que llegar a la vía jurisdiccional, y no habría tanto rezago. El tema es que pocos conocen los medios alternativos de solución de controversia, y no los tenemos obligatorios”.

Respecto al fallecimiento del Papa Francisco Bergoglio, la ministra dijo que ella tiene estrecha relación con los jesuitas desde hace mucho tiempo. “Y a su Santidad se le va a extrañar mucho. Fue un Papa que deja una huella muy grande, hombre preocupado por los que menos tienen”.