Aprobará Senado “Fast track” iniciativa de Sheinbaum para prohibir propaganda extranjera

Kristi Noem durante spot difundido en medios nacionales

Luego de calificar como una majadería el mensaje del gobierno de Estados Unidos que se difunde en medios mexicanos, el Senado de la República aprobará “fast track” este miércoles la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la difusión de este tipo de spots de gobiernos extranjeros en territorio nacional.

Para frenar lo que calificaron como una intromisión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña confirmó que este martes la Cámara Alta recibirá la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum y dispensará los trámites parlamentarios para que sea aprobada en la sesión de este miércoles.

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña calificó de majadería el mensaje de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, el cual se difunde por diversos medios en México.

“La verdad es que es una majadera intromisión, además de que la campaña que ha estado realizando el gobierno de Estados Unidos en los medios, particularmente en la televisión mexicana, particularmente en televisa, es absolutamente racista, clasista, infame, olvida que gracias a los migrantes no sólo mexicanos, sino del mundo Estados Unidos es un país de migrantes”, etableció

Fernández Noroña confió en que la iniciativa presidencial en esta materia llegará este martes con la intención de reactivar la reglamentación que ya estaba a fin de prohibir propaganda o anuncios de gobiernos extranjeros en medios nacionales y perfiló que será aprobada este mismo miércoles.

“Mañana mismo (hoy miércoles) la Jucopo va a aprobar, a discutir y aprobar que se le exima de las 24 horas de tal manera que mañana que se discuta en comisiones y se apruebe, yo creo que por unanimidad, no creo que haya un grupo parlamentario que se oponga”, aseveró

El legislador de Morena precisó que los gobiernos extranjeros sólo pueden emitir mensajes en territorio nacional de índole cultural o de turismo.

“Puede solamente un gobierno extranjero emitir mensajes culturales o de turismo, no hay, insisto yo creo que no debe haber si lo hay sería excepción, ningún país del mundo que permita intromisión absoluta, hoy son los migrantes, mañana puede ser cualquier tema, eso no es aceptable”, indicó

El gobierno estadounidense –justificó--no permitiría un mensaje de discriminación en contra de sus ciudadanos.

“Estados Unidos nunca aceptaría que el gobierno de México emita mensajes refiriéndose a su pueblo, hacia quienes han migrado, tenemos un millón de estadounidenses acá en diferente situación migratoria, nunca le llamaríamos ilegal a alguien que no haya regularizado su situación migratoria de Estados Unidos o de quien sea”, indicó