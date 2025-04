Se han detectado candidatos al Poder Judicial presuntamente ligados al narcotráfico: Fernández Noroña

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña prendió las alarmas en la elección judicial por candidaturas "sospechosas" (Mario Jasso)

A poco más de un mes de que se realicen las elecciones para renovar el Poder Judicial, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, alertó que se han detectado candidatos de la elección judicial presuntamente ligados al narcotráfico.

“Sí hemos detectado por ejemplo algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder, no deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, aseguró

Por ello, Fernández Noroña llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a que la revisión de las candidaturas de la elección judicial se realice antes de la jornada electoral, a fin de que sean retirados aquellos candidatos vinculados con el crimen organizado.

“ Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cumplan el requisito, tampoco son muchas, y se abre la posibilidad de que la ciudadanía haga señalamientos y deben resolverlo antes de la elección, no veo la razón para que se esperen a que se haya dado el proceso electoral”, recalcó

El morenista consideró que sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos acreditado como una conducta sistemática participen en este proceso con posibilidades de llegar a un cargo de impartición de justicia, por lo cual urgió al INE a actuar de inmediato para evitar esas situaciones, pues aseveró que el órgano electoral “va tarde” en el acuerdo aprobado en ese sentido.

“Va tarde, yo creo que va tarde el acuerdo y yo creo que le va a corresponder al Tribunal Electoral determinar el fondo del asunto, no del acuerdo, sino de los casos que se presenten y no deberían esperar a que haya sido la elección, creo que debería retirarse el registro a quienes no cumplen”, insistió

Este 1 de junio, se realizarán elecciones para renovar el Poder Judicial en México y se elegirán 881 cargos judiciales a nivel federal y 1423 del fuero común.

Los electores votarán por 9 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 Magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 15 Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.

Asimismo 5 Integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 cargos para magistraturas de circuito y 386 personas juzgadoras de distrito.

Se votará a través de seis boletas de colores distintos: una morada, una azul, una turquesa, una salmón, una rosa y una amarilla. Asimismo, habrá 19 entidades federativas en donde también se elegirán juzgadores locales.