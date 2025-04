Denuncian en San Lázaro desgobierno de Javier May

El gobierno de Tabasco que encabeza el morenista Javier May fue denunciado en la Cámara de Diputados por evadir su responsabilidad sobre seguridad, salud y desempleo, mientras es “vox populi” en el estado que el fallido gobernador “se la pasa de fiesta”.

Diputados del PRI denunciaron que la inseguridad se ahonda cada día más en los 17 municipios de la entidad, por inexistencia de patrullajes, cuyas unidades se encuentran varadas por falta de dinero para la gasolina, y lo mismo ocurre con las ambulancias que cuando llegan a hacer traslados a algún hospital no se recibe al ciudadano porque no hay insumos de atención, y mucho menos para una intervención quirúrgica.

Encabezada por el tabasqueño Erubiel Alonso, diputados del PRI señalaron en conferencia de prensa que en la entidad que gobierna Javier May no tiene dinero. Tabasco es hoy el primer lugar nacional en inseguridad, aseveró.

“La capital tabasqueña, Villahermosa, de acuerdo con datos y con la más reciente encuesta del INEGI, es la ciudad en percepción más insegura de todo el país por encima de Sinaloa, del municipio de Culiacán, muy por encima de Fresnillo, se encuentra Villahermosa. Y todos son reflejos de qué está sucediendo. En materia de seguridad somos la policía la menos pagada de todo el país. Un policía en Tabasco gana 8,995 pesos mensuales. A eso se le suma hoy una crisis financiera que tiene el gobierno estatal y la Secretaría de Seguridad Pública local.

“No le quieren dar crédito ya para el combustible para que le puedan echar combustible a las unidades, a las policías, ya van siete estaciones de servicio que les cortan el crédito por falta de pagos. Entonces, esto significa que ya las policías, las unidades de los policías no pueden hacer el patrullaje por falta de combustible”, expuso Erubiel Alonso, quien agregó que además los policías municipales y estatales se han quedado sin seguro de vida, y el gobernador Javier May no asume su responsabilidad.

Otro tema en materia de seguridad que es muy grave es le quitaron el 100% del presupuesto para la escuela estatal de policías, la academia. La academia funcionaba, la academia funcionaba como instructora en la formación de los compañeros y compañeras policías.

May corre a médico que salvó a bebé con respirador que fabricaron artesanalmente y denunció falta de insumos

Los diputados priistas también denunciaron que Javier May corrió a un médico del municipio de Macuspana que salvó la vida de un bebé con la fabricación de un respirador artesanal.

“De manera imaginativa los doctores, porque no tienen los instrumentos, le tuvieron que hacer un respirador artificial a un bebé de unos cuantos meses de nacido para que pudiera sobrevivir. ¿Saben qué hizo el gobierno del estado? Corrió al doctor y al director del hospital. Les iniciaron un procedimiento en la fiscalía del estado por intento de homicidio y los quieren detener ahora por salvar a un niño. Es una represión que tiene el gobierno de Tabasco en contra de los doctores.

El legislador priista también refirió que en el Hospital Regional Dr. Juan Graham Casasús está mucho más grave todavía, porque de los quirófanos que tiene el hospital solamente uno está habilitado. “Si tú necesitas una cirugía hoy, te programan para dentro de 14 meses porque no hay infraestructura”.

Los diputados del tricolor admitieron que en el PRI se tienen que replantear su destino y cómo volverán a obtener la confianza del electorado.