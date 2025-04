Impugnará Senado ante TEPJF candidaturas de la elección judicial vinculadas con la defensa de narcotraficantes

Senado buscará que Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación anule candidaturas sospechosas (La Crónica de Hoy)

El Senado de la República impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las candidaturas de al menos unos 20 aspirantes a algunos de los cargos que estarán en juego este 1 de junio para renovar el Poder Judicial que están presuntamente vinculadas con la defensa de narcotraficantes.

“. Nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas, que desde nuestro punto de vista no son idóneas por las razones que argumenté, no es un asunto de capricho, de veto, sino este fue defensor, es público que es defensor del narco, pues no debe, él tiene derecho a defender a quien quiera pero si idoneidad estaría en cuestionamiento”, reconoció el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña

Agregó que también buscarán impedir que contiendan aspirantes a la elección judicial que de alguna manera han estado actuando de manera sistemática permanente liberando narcos con amparos.

“Es evidente que no debe ser parte del Poder Judicial”, aseveró

Detalló que los candidatos vinculados con el crimen organizado no son más de una veintena, pero omitió dar nombres.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña explicó que los señalamientos no responden a caprichos ni vetos personales, sino a observaciones fundadas en la trayectoria de algunos perfiles, como defensores de narcotraficantes o jueces que, aseguró, han otorgado amparos de forma sistemática para liberar a personas relacionadas con el crimen organizado.

“Este fue defensor, es público, fue defensor de narcos. Tiene derecho a defender a quien quiera, pero su idoneidad está en cuestionamiento”, explicó

Aunque evitó dar nombres específicos para no incurrir en una violación legal, indicó que las impugnaciones serán presentadas la próxima semana.

El senador defendió el trabajo del Comité de Evaluación del Poder Judicial, al que calificó como profesional y sin mala fe, aunque reconoció que pueden ocurrir errores: “Hasta en las familias hay errores, somos seres humanos, lo importante es que se corrija”.

Asimismo, expresó su desacuerdo con la postura del Instituto Nacional Electoral (INE), que propone esperar hasta después de la elección para retirar candidaturas no aptas.

“¿Para qué nos esperamos si ya sabemos que hay personas que no son idóneas? Estamos en tiempo de corregir”, señaló.

En otro tema, confirmó que el secretario de Seguridad Pública acudirá próximamente al Senado, aunque aún no hay fecha definida, y se refirió también a una iniciativa para prohibir la compra de publicidad por parte de gobiernos extranjeros, la cual aún no ha sido presentada formalmente.