No es contra nadie en particular: Claudia Sheinbaum aclara sentido de carta a militantes de Morena

Ante la polémica generada por una carta enviada a militantes de Morena, Claudia Sheinbaum aclaró que el documento no va dirigido contra nadie en particular, incluyendo a la legisladora Andrea Chávez, y que su propósito es recordar los principios fundacionales del movimiento, así como hacer un llamado a la prudencia en los tiempos electorales.

“La carta no es contra nadie en particular, Andrea Chávez es una legisladora joven. Fue en general para muchos integrantes de Morena que se están adelantando. No va dirigido ni a uno ni a otro”, puntualizó Sheinbaum.

Explicó que el contenido del mensaje hace énfasis en cómo surgió Morena, la ética que lo guía y los principios que rigen la militancia, además de ser una recomendación para no adelantarse a los tiempos establecidos en la ley electoral.

“No es la presidenta quien tiene que sancionar, es el INE quien debe hacerlo. Fue una recomendación de que habrá tiempo para todo y que, en todo caso, lo mejor y lo que da más resultados es el casa por casa”, sostuvo.

Sobre la carta, Sheinbaum afirmó que Morena tendrá que hacerla pública, para dejar en claro su contenido y sus intenciones. Añadió que quienes no estén de acuerdo pueden presentar una denuncia ante el INE, organismo que tiene los mecanismos para determinar si existe o no algún incumplimiento legal.

Finalmente, reiteró su postura de apertura y unidad dentro del movimiento: “Mi respeto a todos los compañeros y compañeras de nuestro movimiento”, concluyó.