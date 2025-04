Se reporta desaparición de estudiante del CCH Naucalpan

Búsqueda. Tamara Romero Matehuala desapareció del CCH Naucalpan.

Una estudiante de 16 años de edad, Tamara Romero Matehuala, desapareció el martes 22 de abril del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan (CCH Naucalpan).

Tamara tiene 16 años, es alumna del segundo semestre en el CCH Naucalpan y de acuerdo con los reportes, fue vista por última vez cerca del Bosque de los Remedios en ese municipio.

Las autoridades del Estado de México dieron a conocer una ficha de búsqueda de la estudiante, quien tiene 16 años de edad.

En la ficha se señala que la menor mide 1.55 de estatura, tiene complexión delgada, cara redonda, cabello escuro, a los hombros, nariz recta, orejas pequeñas, pesa 54 kilogramos, tiene una cicatriz en la frente y otra quirúrgica en la espalda.

La madre de Tamara, Yohana Matehuala, a través de un video difundido en redes sociales hace una llamado a la comunidad para que aporten información de su hija.

“Ella se perdió en el CCH Naucalpan, nunca salió de la escuela, yo fui a recogerla y no me dieron información, lo único que pido que si me ayudan a compartir”, dijo la madre de Tamara.

También señaló que no viven tan retirado del CCH, por eso se les hace raro que Tamara haya desaparecido de esa manera y que nadie le sepa dar algún dato para localizarla.

Además envió un mensaje a su hija: “Tamis te quiero mucho, estamos preocupados por ti, te estamos buscando, regresa a casa, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos”.

Johana Matehuala, madre de Tamara, señaló que acudió a reportar los hechos en la dirección del plantel, y ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que se expidió una ficha de búsqueda y localización, además de la alerta Amber.

Sus compañeros, familiares y conocidos se han dado a la tarea de su búsqueda, sin embargo hasta ahora no se sabe de su paradero.