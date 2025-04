Lenia Batres se pronuncia por ‘renovar’ el juicio de amparo

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, planteó su idea de que es necesario renovar, reformar, a esta ‘institución’ para evitar que se cometan abusos en su utilización, pero también para ampliar sus alcances a la protección efectiva de los derechos sociales.

Este sábado en la ciudad de La Paz, Baja California, presentó un libro “Decisiones que cambiaron el rumbo”, además encabezó una asamblea ciudadana con representantes de los cinco municipios de la entidad y ofreció una conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

La visita de ‘La Ministra del Pueblo’ a La Pazempezó en la Sala de Conciertos del Instituto Cultural, donde dio a conocer su obra editada por el Colegio de Abogados Litigantes de la entidad, nutrida de la recopilaron de varias de sus colaboraciones periodísticas.

En el diálogo con el público asistente, entre quienes se encontraban académicos y juristas, la ministra Lenia Batres Guadarrama contestó a una pregunta sobre el futuro del juicio de amparo, exponiendo

“Tiene dos problemas culturales yo creo. El primero tiene que ver con que se pensó que los derechos sociales no eran reclamables en juicio de amparo, justamente por esa connotación de garantías individuales, y hasta muy recientemente empieza a aceptarse que se puedan litigar derechos sociales. Y cuando los jueces resuelven derechos sociales uno ve cosas terribles, tampoco es que sea afotunado por sí mismo. Entonces necesitamos generar muchos criterios que le pongan cuerpo a la defensa de los derechos sociales desde los juicios de amparo, ese es un reto muy importante: romper el dique de que los derechos sociales no son justiciables”, pero hacerlo resolviendo de forma razonable sin invadir las facultades del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo en esa protección, sostuvo la ministra de la SCJN.

Sobre la utilización abusiva del juicio de amparo, explicó que suele interponerse por cualquier motivo para alargar proceso innecesariamente, ya sea para ganar tiempo o para obtener suspensiones de actos de autoridad, sean o no lícitos, tengan o no razón las autoridades, para lucrar económicamente, a costa de clientes con poca formación jurídica.

“Y un segundo tema es el de la cultura de los abogados mexicanos. Aquí entre nos (risas) tenemos un problema serio con el juicio de amparo, y es que queremos convertir todo en un juicio de amparo, todo. Litigamos algo y la palabra mágica hacia el cliente es: voy a meter un amparo. Porque además la gente cree que meter un amparo es que se lo concedan, entonces se vuelve una frase engañosa de la que abusan muchos litigantes, que no le dicen a la gente que obtener una suspensión no es obtener un amparo, y que le cobran una suspensión como si fuera un amparo, pero es más, incluso no le dicen que no tiene la razón y que nadie se la va a dar si no le asiste el derecho”, señaló.

Más tarde encabezó una asamblea ciudadana en el parque Los Mangos, a donde acudieron habitantes de los cinco municipios de la entidad: Mulegé, La Paz, Los Cabos, Loreto y Comondú. Ahí los invitó a votar este 1º. de junio a favor de la fórmula 03 en la boleta morada.

Finalmente, concluyó su jornada ofreciendo la conferencia magistral “La reforma judicial y los retos de su implementación en el Poliforo Cultural de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En este encuentro, el rector, Dante Arturo Salgado, señaló que esta casa de estudios está abierta al debate democrático que, dijo, incluye el debate en torno de esta transformación del Estado mexicano.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Litigantes de la entidad, Alejandro Rojas Tirado, resaltó el papel que ha jugado la ministra Batres para explicar las situaciones que hicieron indispensable esta reforma y las soluciones que ofrecerá la elección judicial.