Sin megapuente en mayo para estudiantes de educación básica

Asueto. El primero de mayo y el cinco de mayo los alumnos de educación básica no tendrán clases.

El jueves 1 de mayo se celebra en todo el mundo el Día del Trabajo. La conmemoración internacional del 1 de mayo tiene su origen en la represión de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, ocurrida el primer día de mayo de 1886.

El calendario oficial de la SEP marca esta fecha como “suspensión de labores docentes”, es decir, no habrá clases. Cabe destacar que no habrá megapuente, pues la autoridad educativa decidió no recorrer esta fecha, por lo que no habrá fin de semana largo.

Los empleados tampoco están obligados a laborar ya que es un feriado oficial incluido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El 5 de mayo sin clases

El 5 de mayo de 1862 fue la batalla de Puebla y es otra de las celebraciones importantes que cada año se conmemora.

Bajo el mando del General Ignacio Zaragoza el pueblo de México se enfrentó al ejército del Segundo Imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille, el resultado fue la victoria de los mexicanos. Así que el 5 de mayo también es día de asueto.

Debido a estas fechas la SEP suspende clases.

De acuerdo con lo estipulado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego del regreso a clases este 28 de abril, el primer día de descanso durante mayo comienza el jueves 1 de mayo, que se conmemora el Día del Trabajo y la segunda fecha de suspensión de actividades es el 5 de mayo.

Estos días no habrá clases en mayo de 2025:

1 de mayo

5 de mayo

15 de mayo

30 de may0

El ciclo termina en Julio

Con el inicio de mayo también comienzan los tres últimos meses del ciclo escolar, que está marcado por ser el último periodo de evaluaciones, cuyo registro de calificaciones se realizará el 11 de julio, así tenemos que la entrega de boletas se realizará el 14 y el 15 del mes de julio.

El año escolar terminará el miércoles 16 de julio, dando así paso a las vacaciones de verano.