Incremento en los casos de sarampión, consecuencia de algo que se veía venir

Vacunación La disminución en las tasas de vacunación han ocasionado el aumento en los casos de sarampión (La Crónica de Hoy)

Ante el alarmante incremento en el número de casos de sarampión registrados en el estado de Chihuahua, el médico especialista e infectólogo Alejandro Macías, lamentó que “estamos viendo las consecuencias de algo que ya se veía venir, porque la tasa nacional de vacunación el sexenio anterior fue muy pobre”.

En este mismo sentido, aunque calificó como una muy buena acción el hecho de que en la presente administración se esté retomando la semana nacional de vacunación, consideró que ello no será suficiente.

En cuanto a los casos de sarampión reportados hasta el momento, señaló que el gobierno de la República habla de 586 casos, “pero el gobierno del estado (Chihuahua) reportó que ya llegaron a 700, el doctor Macías sostuvo que ello es resultado de la disminución en la cobertura de vacunación a nivel nacional, que se abandonó desde el 2018, ”yo creo es una muy buena noticia que va a retomarse la semana Nacional de Vacunación pero se abandonaron desde el 2018 y ahora estamos pagando las consecuencias”.

Entrada a México del sarampión es inminente

En este sentido, resaltó que la entrada del sarampión a México es prácticamente inminente “y quizá la única manera de detenerlo es incrementando sustancialmente la vacunación. No hay ninguna otra forma, porque hay un importante rezago”.

Consideró que para proteger a la población, al menos se tendrían que estar vacunando a más de 10 millones de personas entre adolescentes y adultos jóvenes por lo menos hasta los 40 años “porque ahí no sabemos bien a bien quiénes son los que tienen inmunidad y quiénes no y vacunar ese grupo de la población no va a ser nada fácil”.

Protección de rebaño

Respecto a la protección a infantes, en entrevista radiofónica Alejandro Macías estimó que con la Semana Nacional de Vacunación, aunque el rezago es todavía muy amplio, sin embargo, va a haber una buena protección para evitar que los niños contagien a los adultos –en una medida de protección conocida como inmunidad de rebaño, para que los que estén vacunados no contagien a otras personas que pudieran verse afectadas-, pero, enfatizó: “yo creo que la entrada del sarampión al menos en algunas regiones el país es ya inminente”.

Cuestionado respecto a por qué en Chihuahua se registró ese grupo tan amplio de personas contagiadas de sarampión, consideró que el detonante son los grupos que por cuestiones culturales o religiosas no se vacunan “que fueron básicamente los grupos de menonitas en Chihuahua, y de ahí se empezó a diseminar al resto de la población”.

Al respecto, advirtió que esto puede ocurrir en cualquier estado de la República, porque es una enfermedad que va a ir avanzando poco a poco al resto de los estados que no tengan amplias coberturas de vacunación.

Enfermedad grave con riesgo incluso de muerte

Alejandro Macías indicó que el sarampión puede ser una enfermedad grave, problemática y prolongada, y aunque en la infancia por lo regular la evolución es buena, puede complicarse con encefalitis, neumonía y ocasionar la muerte.

“El problema es sobre todo en adolescentes y adultos, porque la enfermedad suele ser más grave con deshidratación complicaciones como: neumonía, encefalitis e incluso encefalitis crónica”.

En el caso de la tos ferina, aunque es algo menos grave desde el punto de vista de la salud pública, el problema es el mismo, la falta de vacunación, “si no vacunas lo suficiente, y el problema son los recién nacidos o los menores de 6 meses”.

En este sentido, recomendó a las mujeres embarazadas acudir a vacunarse, para que sus hijos e hijas nazcan con inmunidad “y le sirva de algo la vacuna que se ponen a los dos y cuatro meses”, ya que, de los casos de muertes que se han registrado por esta causa, han sido infantes con antecedentes de no vacunación.

México era campeón mundial de la vacunación

El infectólogo Alejandro Macías resaltó que México era un campeón mundial de la vacunación con una amplia cobertura nacional y un menú muy amplio -más de 14 vacunas-, “era una envidia para todo el mundo. La verdad es que el descuido que hubo recientemente no tiene justificación y va a costar mucho trabajo empatar o alcanzar las cifras que México”, señaló.